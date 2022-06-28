Güneydoğulu hububatçılardan Ankara'ya çıkarma - Son Dakika
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Güneydoğulu hububatçılardan Ankara'ya çıkarma

28.06.2022 12:22
Güneydoğulu hububatçılardan Ankara'ya çıkarma

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Celal Kadooğlu Başkanlığında Ankara'ya giden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyeleri Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'la diğer bürokratları ziyaret ederek sektörel sorunların...

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Celal Kadooğlu Başkanlığında Ankara'ya giden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyeleri Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'la diğer bürokratları ziyaret ederek sektörel sorunların çözülmesi için destek istedi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri Ankara'da bir dizi temas ve ziyarette bulunarak gündemi ve sektörel konuları ilgili bürokratlarla masaya yatırdılar. Celal Kadooğlu başkanlığındaki heyete TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcıları Mesut Acar ve Kemal Çakmak, yönetim kurulu üyeleri; Erhan Sayın, Seyyid Yusuf Akan, Abdulkadir Ercan, Oğuz Özmen, Fatih Hazır, GAİB Genel Sekreteri Bülent Kayalı ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Şahbudak yer aldı.

"Dünya pazarlarının aktif oyuncusu olmayı sürdüreceğiz"

Sektörün geliştirilmesi ve yaşadığı sıkıntıların çözümü için gerekli temasları sürdürdüklerini ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu "Hedefimiz Türkiye'nin ihracatçı ülke kimliğini geliştirmek, sahada yaşanan sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayarak markalarımızın dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artırmak ve ülkemize daha fazla döviz girişi sağlamaktır. Bu bağlamda yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Özgür Volkan Ağar'ı ziyaret ederek sektörümüzün gelişmesi için yürüttüğümüz çalışmaları ve son dönemlerde ihracatçılarımızın yaşadığı sorunlara dair çözüm önerilerimizi sunduk. Yine Ankara ziyaretimizde Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Mehmet Azgın, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ile TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'ı ziyaret ederek gündemi değerlendirip sektörümüze dair sorunlarımızı ifade ettik. Elbette en önemli hedefimiz sürdürülebilir ihracat sistemimizin oluşmasına katkı sağlarken dünya pazarlarının belirleyici ülkelerinden birisi haline gelmemizdir" dedi.

"Sorunlarımızın bilgi ve tecrübe paylaşımıyla çözüleceğine inanıyoruz"

Başkan Kadooğlu, Güneydoğulu ihracatçıların çok ciddi saha deneyimine sahip olduğunu ve son dönemlerde yaşanan sorunların çözümünde bu deneyimlerin önemli roller oynayacağına da inandıklarını ifade ederek değerlendirmelerine "Birlikte karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunarak sahadaki tecrübe ve bilgi birikimimizi ilgili bakanlık yetkilileriyle paylaştık. Sorunlarımıza daha hızlı ve kesin çözümler üreteceğimize ve sektörümüzün sürdürülebilir ihracatta önemli roller üstleneceğine inanıyoruz. Yönetim kurulu üyelerimizle bu tür temaslarımız devam edecektir. Bizlere Ankara'da bulunduğumuz süre içerisinde gösterdikleri yakın ilgi ve alakalardan dolayı Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Özgür Volkan Ağar'a Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Mehmet Azgın'a, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya'ya, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'a bütün ihracat ailemiz adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Özgür Volkan, Kadooğlu, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güneydoğulu hububatçılardan Ankara'ya çıkarma - Son Dakika

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