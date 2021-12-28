Türkiye'de dün günlük bazda 943 bin 242 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 187 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 753 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 671 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 943 bin 242 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 187 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,1 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 766 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 798 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.