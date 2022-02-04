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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

04.02.2022 10:12
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 958 bin 155 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 963 bin 723 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 958 bin 155 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 963 bin 723 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 228 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 728 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 958 bin 155 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 963 bin 723 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,2 ile ithal kömür ve yüzde 15,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 289 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 552 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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