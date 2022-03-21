Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

21.03.2022 09:42
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 828 bin 510 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 828 bin 80 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 828 bin 510 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 828 bin 80 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 09.45'teki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 69 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 253 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 828 bin 510 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 828 bin 80 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,1 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,5 ile linyit santralleri ve yüzde 14,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 996 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 566 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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