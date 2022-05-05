Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Türkiye'de dün günlük bazda 607 bin 692 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 607 bin 168 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 29 bin 504 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 19 bin 827 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 607 bin 692 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 607 bin 168 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,1 ile akarsu santralleri ve yüzde 12,5 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 931 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 411 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.