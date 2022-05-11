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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

11.05.2022 10:17
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 851 bin 147 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 853 bin 807 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 851 bin 147 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 853 bin 807 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 291 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 553 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 851 bin 147 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 853 bin 807 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,8 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,9 ile akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 893 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 553 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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