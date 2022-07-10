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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

10.07.2022 10:17
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 660 bin 837 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 669 bin 412 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 660 bin 837 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 669 bin 412 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 636 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 961 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 660 bin 837 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 669 bin 412 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,6 ile ithal kömür santralleri ve 15,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 789 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 365 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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