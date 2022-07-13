Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

13.07.2022 10:10
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 721 bin 594 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 730 bin 277 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 721 bin 594 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 730 bin 277 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 905 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 969 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 721 bin 594 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 730 bin 277 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,7 ile ithal kömür santralleri ve 16,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 585 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 269 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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