Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

14.07.2022 10:12
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 819 bin 69 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 828 bin 702 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 819 bin 69 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 828 bin 702 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 529 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 25 bin 924 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 819 bin 69 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 828 bin 702 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve 16 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 910 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 542 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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