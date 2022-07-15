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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

15.07.2022 10:16
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 716 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 153 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 716 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 153 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 293 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 27 bin 456 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 856 bin 716 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 153 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,75 ile rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri ve 15,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 265 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 702 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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