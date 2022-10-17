Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

17.10.2022 10:26
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 679 bin 753 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 708 bin 891 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 679 bin 753 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 708 bin 891 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 169 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 50 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 679 bin 753 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 708 bin 891 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,6 ile ithal kömür ve yüzde 18,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 409 megavatsaat elektrik ihracatı, 33 bin 547 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

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