Güvenli Ödeme Sistemi'nin Başlangıcı 2026'ya Ertelendi - Son Dakika
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Güvenli Ödeme Sistemi'nin Başlangıcı 2026'ya Ertelendi

26.06.2026 15:15
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Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin tarihini 1 Ekim 2026 olarak belirledi.

TİCARET Bakanlığı, taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin devreye alınma tarihinin 1 Ekim 2026'ya ertelendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldığı hatırlatılarak, "Yapılan değişiklikle; 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bununla birlikte, söz konusu Yönetmelik ile Ticaret Bakanlığımıza sistemin devreye alınma tarihini üç aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir. Güvenli Ödeme Sistemi'nin eksiksiz şekilde uygulamaya alınabilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımız, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlarla iş birliği içerisinde teknik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, Güvenli Ödeme Sistemi'ne ilişkin tüm teknik süreçlerin ve entegrasyonların tamamlanabilmesini teminen, Yönetmeliğin Bakanlığımıza verdiği yetki kullanılarak sistemin devreye alınma tarihi üç ay süreyle uzatılmış ve 1 Ekim 2026 olarak belirlenmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güvenli Ödeme Sistemi'nin Başlangıcı 2026'ya Ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güvenli Ödeme Sistemi'nin Başlangıcı 2026'ya Ertelendi - Son Dakika
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