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Ekonomi

GYO'lara İlgi Artıyor

GYO\'lara İlgi Artıyor

SPK Başkanı Gönül, GYO'ların değerinin 2023'te 350 milyar liraya ulaştığını ve artacağını belirtti.

06.11.2024 16:49
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, son dönemde gayrimenkul yatırım ortaklıklarına (GYO) ciddi bir teveccüh olduğunu belirterek, "Borsamızda şu anda 48 adet gayrimenkul yatırım ortaklığı var. Bunların 2023 yılında değerleri 350 milyar liraydı. Bu yılı 550-600 milyar lira civarında bir değerle kapatacağımızı görüyoruz." dedi.

İstanbul'da düzenlenen ve sektörün önde gelen buluşma etkinlikleri arasında yer alan 19. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Gayrimenkul Zirvesi'nde konuşan Gönül, GYO'ların sermaye piyasaları ve borsa için oldukça önemli yapılar olduğunu söyledi.

GYO'ların, gayrimenkule yatırım yapacak yatırımcıların borsa aracılığıyla yatırımlara ortak olmasını sağladığını dile getiren Gönül, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının vergisel avantajlarında değişiklik yaptıklarını ve ortaklıkların artık yüzde 10 kurumlar vergisi ödediklerini, bununla birlikte temettü dağıtım zorunluluğu geldiğini, temettü konusunda yatırımcılardan pozitif dönüş aldıklarını anlattı.

Gönül, son dönemde gayrimenkul yatırım ortaklığı ve gayrimenkul yatırım fonu (GYF) modellerinin daha çok ilgi görmeye başladığını kaydederek, "Borsamızda şu anda 48 adet gayrimenkul yatırım ortaklığı var. Bunların 2023 yılında değerleri 350 milyar liraydı. Bu yılı 550-600 milyar lira civarında bir değerle kapatacağımızı görüyoruz." diye konuştu.

GYO'lara ciddi bir teveccüh olduğunu vurgulayan Gönül, "Burada sadece finans bulma açısından değil aynı zamanda markaların gelişmesi ve bilinirliklerinin artması için GYO olarak inşaat şirketlerinin halka arzı için ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Şu anda bizde GYO'ya dönüşmek için şirketlerin ciddi sayıda bekleyen talebi var. Bunları da önümüzdeki seneye yayarak halka arzlarına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"GYF'lerin fon büyüklüğü 2025'te 150 milyar liraya yaklaşacak"

SPK Başkanı Gönül, halka arz olan şirketlerin tam anlamıyla kayıt içerisine girdiğini ve SPK denetimine tabi olduğunu belirterek, bu sayede yapılan işlerin kayıt altında bulunduğunu ve hızlı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Gayrimenkul yatırım fonlarına ciddi bir ilgi olduğunu ve çok sayıda GYF kurulduğunu dile getiren Gönül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl GYF'lerin projelere yatırım yapmasının önünü açtık. Böylece sadece bitmiş değil, devam eden veya başlangıç aşamasındaki projelere de yatırım yapabiliyorlar. Mevcut GYF'lerden Proje GYF dediğimiz bu fonlara dönüşüm ve yeni Proje GYF kurulumu için çok sayıda başvurumuz var. GYF'lerin güncel değeri 104 milyar lira. 2024 sonunda yaklaşık 115 milyar lira gibi bir rakamla karşımıza çıkacaklarını tahmin ediyorum. Bunun da 2025 yılında yaklaşık 150 milyar liranın üzerinde bir fon büyüklüğüne ulaşacağını tahmin ediyoruz."

Gönül, Proje GYF'lerin yatırımcılar tarafından her geçen gün daha fazla tanındığını kaydederek, "Proje GYF'ler henüz kuruluş aşamasında. Bu fonların kuruluşu için yüzde 50 konut olması zorunluluğu getirdik. Özellikle kentsel dönüşüm için kullanılabilmesi için de bunu öne çıkardık. Konut tarafında arzın yükselmesine yardımcı olabileceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Temettü dağıtımı GYO pazarının daha çok büyümesine sebep olacak"

SPK Başkanı Gönül, gayrimenkul sertifikalarında ölçek çok önemli olduğu için bundan önceki denemelerde 2017'de yeterince büyük ölçeğin sağlanamadığından bir şikayet olduğunu anımsattı.

Bunun, başarısız olduğu anlamına gelmediğini vurgulayan Gönül, "Umduğunuzu buldunuz mu derseniz, buradaki likiditasyon çok ciddi olmadığı için beklenen bulunamamıştı ama daha büyük projelerle bu likiditasyonu sağlayabiliriz." dedi.

Gönül, sermaye piyasalarının gelişimi için yapılması gereken tüm çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

"Proje GYF son örnekti, burada başka bir enstrümana gerek olursa mutlaka ona da çalışmamız devam edecek." diyen Gönül, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Temettü Ödemesine ilişkin şunları söyledi:

"Belki bizim konumuz değil ama biz Borsa'da temettü dağıtan şirketlere iyi gözle bakıyoruz. Yatırımcı şirketin sadece değerlenmesinden değil, temettüsünden de faydalandığı sürece o şirkete bağlılık artıyor. Temettü aldığınız şirketi yıllarca taşımak yatırımcının hoşuna gider. O yüzden temettü dağıtıldığı sürece GYO'ların da bu şekilde daha çok teveccühe sebep olacağını görüyoruz. GYO'lar bütün gelirlerini yatırıma çevirerek büyümeye devam ediyorlardı, bu da yatırımcının teveccühünü kesiyordu. Baktığınız zaman Borsa'da temettü dağıtan şirketlerin yatırımcısının daha sabit olduğunu görüyoruz. Eğer bunu GYO'lara da yansıtırsak GYO pazarının daha çok büyümesine sebep olacak. Önümüzdeki dönemde bu alanın daha çok büyüyeceğini ve sektör haline geleceğini tahmin ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi GYO'lara İlgi Artıyor - Son Dakika

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