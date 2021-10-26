VEDAŞ'tan '2021-2022 Bakım Onarım ve Yatırım Programı' toplantısı

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ), '2021-2022 Bakım Onarım ve Yatırım Programı'nı Hakkari'de gerçekleştirdi.

Hakkari Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan VEDAŞ Genel Müdürü Sami Kovancı, bölgede yapılan onarım çalışmaları ile yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Genel Müdür Kovancı; Hakkari il merkezi, Yüksekova ve Şemdinli'de ilave personellerle ekiplere takviye sağladıklarını ifade ederek, eskiye göre daha fazla araç, daha fazla ekiple hizmet vermeyi hedeflediklerini söyledi. Kovancı, "Bölgede enerji altyapısını güçlendirmek için gerçekleştirdiğimiz yatırım çalışmaları kapsamında yeni bir dağıtım merkezleri kuruyoruz. Genelinde tüketicilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini sürekli geliştirmek amacıyla yatırım projelerimizi hayata geçiriyoruz. Dağıtım merkezimizin faaliyete geçmesiyle birlikte enerji kalitesi artacak, kesinti süre ve sıklığı düşecek, aynı zamanda olası bir arıza durumunda alternatif hatlarımızla kesinti yaşanan bölgeyi çok kısa sürede yeniden enerjilendirebileceğiz. Tüketicilerimize sunduğumuz hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek müşteri memnuniyetimizi daha da artırmak için teknolojiyle bütünleşik yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından VEDAŞ'ın kentte bu sene yapılan yatırım, tesis, işletme bakım ve onarım işleri ile 2022'de yapılacak yatırım, bakım ve onarım projeleri hakkında bilgi verilen toplantıda, 2021-2025 Master Planı hakkında sunum yapıldı.

Toplantıya Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, VEDAŞ Genel Dağıtım Koordinatörü Nevzat Koç, VEDAŞ Sistem İşletme Müdürü İbrahim Bektaş, VEDAŞ Van Bölge Müdürü Emrullah Okuducu, VEPSAŞ Şirket Müdürü Murat Taş, VEDAŞ Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, VEPSAŞ Hakkari İl Müdürü Yılmaz Özdemir, VEDAŞ Hakkari Yatırım Müdürü Ufuk Ender Taş, VEDAŞ Hakkari Sistem İşletme Müdürü Sadullah Gür ve birim sorumları ile çalışanlar katıldı. - HAKKARİ