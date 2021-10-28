14. Adana Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı 2 Kasım'da açılacak

Adana'da 2 yıl aradan sonra düzenlenen 14. Adana Tarım ve Sera- Bahçe Fuarı 2- 6 Kasım'da yapılacak.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, tarım sektörü, 2 yıl aradan sonra Çukurova yöresinde gerçekleşecek en büyük ve en kapsamlı fuarla buluşacak.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 2-6 Kasım'da yapılacak fuarda 100'ün üzerinde firma ve firma temsilciliği bir araya gelecek; tarım teknolojilerinde tohumculuk, seracılık, bahçecilik, çiçekçilik, tavukçuluk, süt endüstrisi gibi özel alanların yanı sıra en yeni hayvancılık teknolojilerini ziyaretçilerine tanıtacak.

Seracılık faaliyetleriyle öne çıkan firmaların yoğun ilgisinin beklendiği fuar, Irak, Suriye, Lübnan gibi Orta Doğu ve Körfez ülkeleri ile İran'dan 250'nin üzerinde yabancı iş insanını tek çatı altında buluşturacak.

TÜYAP Adana Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü'nün görüşlerine yer verilen açıklamada, tarım ve hayvancılık fuarlarıyla bu sektörlerin gelişimini ve teknolojik dönüşümünü desteklediklerini belirtti.

Bu yıl düzenlenecek fuarla Çukurova'nın tarımda 2 yıl aradan sonraki en büyük buluşmasına ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Ersözlü, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretim ve hayvancılığın gelişimine yön veren en yeni teknolojiler, fuara damga vuracak. Yurt içi ve yurt dışından katılımcılara ve ziyaretçilere verimli iş bağlantıları sunacak olan fuarda traktörlerden, tarımsal mekanizasyon ve teknolojilerine, sera teknolojilerinden, su ve sulama sistemlerine, hayvansal üretim makinelerine kadar tarım ve hayvancılıkta en yeni teknolojiler ziyaretçilerle buluşturulacak."