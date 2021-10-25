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Yöresel ürünler fuarına Trakya damgası - Son Dakika

Yöresel ürünler fuarına Trakya damgası

25.10.2021 10:16
Yöresel ürünler fuarına Trakya damgası

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarında, Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan katılım gösteren girişimcilerin ürünleri ilgi odağı oldu.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarında, Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan katılım gösteren girişimcilerin ürünleri ilgi odağı oldu.

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 11'incisi ANFAŞ Fuar Merkezinde ve 'Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX), Anadolu'nun 12 bin yıllık kültür ve medeniyet zenginliğini yansıtan yaklaşık 10 bine yakın ürün, tanıtıldı.

Fuarın açılışına katılan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin yöresel ürünlerin coğrafi işaret alması konusuna önem verdiklerine değinerek, "YÖREX Fuarı Türkiye'de yöresel ürünlerin korunması ve katma değerli ürüne dönüştürülmesi yolunda 11 yıldır coğrafi işaret farkındalığı ile ilgili büyük katkı ortaya koydu. Türkiye'de coğrafi işaretli ürün sayısının 921, başvuru işlemleri devam eden ürün sayısının da 723 olduğu düşünülecek olursa, bunda kurumların çalışmaları kadar YÖREX gibi organizasyonların da payı var. Biz de Trakya olarak halihazırda 7 ürüne coğrafi işaret aldık, 13 ürün de başvuru aşamasında bulunuyor. Ayrıca 10 ürüne daha coğrafi işaret almayı planlıyoruz ve bunun ön çalışmaları içerisindeyiz. Şu anda Trakya'nın coğrafi işaretli ürün sayısı ise 20 oldu. YÖREX Fuarı'nda bu ürünlerin tanıtılmasına önem verdik ve coğrafi işaret alan veya alacak ürünleri bu organizasyonda sergiledik. Önümüzdeki yıl coğrafi işaretli ürün sayısını daha da artırmayı planlıyoruz" dedi.

Trakya standında Edirne badem ezmesi, bademli kurabiye, Edirne meyve sabunu, İpsala pirinci, Meriç yerfıstığı, Kırklareli hardaliyesi, Kırklareli beyaz peyniri, Kırklareli meşe balı, Velimeşe bozası, peynir helvası, Malkara eski kaşarı, Hayrabolu tatlısı, Tekirdağ peynir helvası ve diğer yöresel ürün ve lezzetler tanıtılarak satışı yapıldı. Trakya standında 7 firma, 6 kooperatif ve 1 kamu kurumu yer aldı.

Beş gün süren fuar süresince Trakya standı önemli misafirler ağırladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır birlikte Trakya Kalkınma Ajansı standını ziyaret etti ve katılımcı TSO ve borsa başkanları ile bir araya geldi. Burada Edirne TSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kırklareli TSO Başkanı Soner Ilık, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Keşan Ticaret Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından Hisarcıklıoğlu, ve Çandır'a Trakya lezzetlerinden oluşan hediye paketleri verildi.

Fuar süresince YÖREX'e Trakya'dan katılan firma ve kooperatifler yüz yüze görüşmeler ve stant ziyaretleri yoluyla yeni iş ilişkileri kurdu ve siparişler aldı. Ayrıca kimi yeni ürünlerin fikri ve hazırlık aşamaları ile ilgili ilk adımlar atıldı. - TEKİRDAĞ

Yöresel ürünler fuarına Trakya damgası
Yöresel ürünler fuarına Trakya damgası
Yöresel ürünler fuarına Trakya damgası
Yöresel ürünler fuarına Trakya damgası
Yöresel ürünler fuarına Trakya damgası
Yöresel ürünler fuarına Trakya damgası
Yöresel ürünler fuarına Trakya damgası
Yöresel ürünler fuarına Trakya damgası
Yöresel ürünler fuarına Trakya damgası

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yöresel ürünler fuarına Trakya damgası - Son Dakika Ekonomi


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