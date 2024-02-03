Hafize Gaye Erkan Kimdir? İş Dünyasının Yükselen İsmi

Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden alınmasıyla gözler Hafize Gaye'ye çevrildi. Birçok kişi Hafize Gaye Erkan'ın kim olduğunu ve neden görevden alındığını merak ediyor. Hafize Gaye Erkan kimdir? İstifasının nedeni ne? Detaylar haberimizde...
Hafize Gaye Erkan (d. 1982), Türk ekonomist ve mühendis. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti ve orada finans alanında çalışmaya başladı. Çeşitli finans danışmanlığı şirketleri ve bir bankada üst düzey yöneticilik yaptı. Bazı ekonomi dergileri tarafından dikkat çeken genç ekonomistler arasında gösterildi. Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu ve üniversite sınavında derece yaparak 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne girdi. Bölümünü birincilikle tamamladı ve ardından Princeton Üniversitesi'nden kabul edilerek yurt dışına taşındı. Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiş oldu. Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.
Sektöre Princeton'daki eğitimini tamamlamasının ardından, aldığı teklif üzerine 2005 yılında Goldman Sachs'da başladı. Burada yaklaşık 9 yıl çalıştı ve ardından o dönem yaşadığı problemler yüzünden devlet idaresine geçmiş bir banka olan First Republic Bank'da yönetici olarak çalışmaya başladı. Bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde geniş rol oynadı. Bu sayede bankanın tepe yöneticilerinden biri konumuna geldi. Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı, halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır.
Erkan, 9 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmıştı. Dün X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden alındı ve yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.
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