Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Trabzon'da konuştu Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "İçerden ve dışardan kuşatılmış, ayağına taş değdirmek için sıraya girmiş hainlerin, içerde ve dışarda boş durmadığı bir dönemde Hak-İş'e yakışan da ülkemizin bütünlüğüne, beraberliğine ve liderliğine sahip çıkmaktır." dedi.

Arslan, Ortahisar ilçesindeki bir otelde yapılan Hak-İş Konfederasyona bağlı Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kurulu'nda, sendikanın 44 yılda Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olduğunu söyledi.

Ülkenin gücüne güç katmak, birliğini, beraberliğini ve bütünlüğünü sağlamak için Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası'na ihtiyaç olduğunu belirten Arslan, "İçerden ve dışardan kuşatılmış, ayağına taş değdirmek için sıraya girmiş hainlerin, içerde ve dışarda boş durmadığı bir dönemde Hak-İş'e yakışan da ülkemizin bütünlüğüne, beraberliğine ve liderliğine sahip çıkmaktır. Bunu yapmamız için gücümüzü daha da artırmalıyız." diye konuştu.

Arslan, hala Hizmet-İş Sendikası iş kolunda üye yapabilecekleri 450 bin işçi olduğunu, bütün bu iş kollarındaki işçileri sendika bünyesine almaları gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de 15 milyon sigortalı işçi bulunduğunu söyleyen Arslan, şöyle devam etti:

"Hak-İş'in üyesi 750 bin, toplam sendikaların üyesi 2 milyon 180 bin. Hala üye yapmamız gereken 12 milyon 750 bin işçi var. Hak-İş Sendikasını daha güçlendirmemiz gerekiyor. 750 binleri 7 milyonlara çıkarırsak, Hizmet-İş'in 250 binini 650 binlere çıkarırsak biliniz ki Meclisten bir kanun çıkmadan önce siyasetçiler Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikasına gelirler, 'Ne düşünüyorsunuz? Sizin onayınız var mı?' diye sorarlar. Daha çok üye yapmalıyız, daha çok mazlumların, mağdurların haklarını, hukuklarını koruyabilmek için."

Arslan, kamuda kadro mücadelesini Hak-İş'in yaptığını, 2014 yılında Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yaklaşık 6 bin taşeron işçiyi Ankara'ya davet ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Taşeron sistemini çöpe atacağımızı ve bunun için örgütlenmemiz gerektiğini anlattık. Binlerce taşeron şirket işçisi sendikamızla buluştu. Kadro mücadelesini Hak-İş Sendikası yaptı. Çok ciddi bir reformu gerçekleştirmiş olduk, onun için Türkiye'nin en büyük çalışma hayatı reformudur. 1 milyona yakın çalışanın belediyelerin ve bakanlıkların bünyesine geçmesi tarihi bir adımdır. Bu kanun çıkmadan önce kamuda toplam kadrolu işçi sayısı sadece 180 bindi, biz buna 1 milyon yeni kamu işçisini ilave ettik."

Mahmut Arslan, "Liberalleşmenin zirveye çıktığı, özelleştirmenin artık özelleştirecek yer bırakmadığı, bütün dünyanın, IMF'nin, Dünya Bankasının, pek çok uluslararası kuruluşun, 'Devleti küçültün, kamuyu küçültün, her şeyi özelleştirin' dediği dönemde Sayın Cumhurbaşkanı dünyada bir ilki başardı. Herkesin, 'Taşeron devam etsin' dediği yerde, taşeron anlayışı ve mevzuatını çöpe attı. Dün size 'maraba' muamelesi yapanlar, bugün karşılarında bir sendikalı işçiyi görünce rahatsız oluyorlar. Sendikamızı büyütmeye devam ediyoruz ama hala yapacaklarımız var." dedi.

Konuşmaların ardından Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı İsmail Hakkı Kaplan, Arslan'a Trabzonspor forması hediye etti.

Genel Kurul toplantısına, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahattin Çebi, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ve sendika üyeleri katıldı.