HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı: 1 Mayıs\'ta geçim sıkıntısı ve düşük ücret çaresizliği kutlamak istemiyoruz

Ekonomi

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü, emekçiler olarak geçim sıkıntısının gölgesinde, hayat pahalılığı girdabında, düşük ücret çaresizliğinde kutlamak istemiyoruz" dedi.

Genel Başkan Değirmenci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı.

HAK-İŞ ve bağlı sendikalar olarak her yıl 1 Mayıs'ı Türkiye'nin belirlenen bir ilinde yapıldığını ve bu yıl İzmit- Kocaeli'de meydanlarda olacaklarını hatırlatan Değirmenci, "HAK-İŞ olarak bu yıl 1 Mayıs'ı coşkuyla, barış ve kardeşlik türküleriyle kutlayacağız. Filistinli işçilerle dayanışma duygularımızı da dile getireceğiz. Ülkemizdeki çalışma hayatı içerisinde emekçiler adına çözülmeyi bekleyen pek çok sorun, karşılamasını istediğimiz birçok talebimiz var. HAK-İŞ'in öncülüğünde sanayi şehri olan İzmit-Kocaeli'de başta işçiler olmak üzere tüm çalışanların taleplerini yüksek sesle dile getireceğiz. İşçi-emekçilerin sermaye sahipleri karşısından sahipsiz olmadığını göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Haklı beklentilerimizin karşılanmasını istiyoruz"

Ailesinin rızkını kazanan, fabrikasının bacasını tüttüren, ülkesinin kalkınıp, büyümesine alın ve akıl teri ile emekçilerin büyük bir katkı sunduğunu belirten Genel Başkan Değirmenci, "Emeğin ve emekçinin gür sesi HAK-İŞ ve Özçelik-İş olarak, meydanlardan; emekçilerin aileleriyle birlikte insan onuruna yakışır bir ücret alabilmesi talebimizi ifade edeceğiz. Vergi adaletsizliğine, maaşlardaki vergi dilimi uygulamasında emekçilerin maruz kaldığı haksızlığa dikkat çekeceğiz. İş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçecek uygulamaların hayata geçirilmesini isteyeceğiz. Tüm emekçilerin aldıkları ücretlerin enflasyon canavarına yenik düşmemesi için gerekli tedbirlerin devreye sokulmasını isteyeceğiz. Sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikal hak ve özgürlüklerin artırılması yönündeki haklı talebimizi haykıracağız. Bu ve buna benzer çalışma hayatı ve sendikal yaşam içerisindeki tüm sorunları bir kez daha dile getirip, çözüm önerileri sunarak, emekçiler adına hak arayışı içeren yapıcı 1 Mayıs kutlaması yapılmasını sağlayacağız." dedi.

Değirmenci, Tüm emekçileri 1 Mayıs'ta İzmit-Kocaeli'de dayanışma içerisinde bir ve beraber olmaya da davet ederek açıklamasını sonlandırdı. - KARABÜK