Hakan Orhun Yepy Genel Müdürü Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Hakan Orhun Yepy Genel Müdürü Oldu

Hakan Orhun Yepy Genel Müdürü Oldu

Sahibinden.com, Hakan Orhun'u Yepy ve İkinci El Alışveriş Genel Müdürü olarak atadı.

12.02.2025 15:47
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sahibinden.com, tanıtımını yaptığı teknolojik cihaz alım-satım pazaryeri Yepy'de üst düzey atama yaptığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hakan Orhun, Yepy ve İkinci El Alışverişten Sorumlu Genel Müdür olarak atandı.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan Hakan Orhun, profesyonel kariyerine Boğaziçi Yazılım'da başladı, ardından Arçelik'te Ürün Geliştirme Mühendisi ve Laboratuvarlar Koordinatörü görevlerini üstlendi.

Beyaz eşya sektöründe uzun yıllar çalışan Orhun, bu alanda geliştirdiği projeler ile dört patente sahip oldu. Teknosa'nın kuruluş aşamasında yer alan Orhun daha sonra Sabancı Holding şirketi Kliksa'nın kuruluşunda görev alarak yönetimini üstlendi. 2020-2021 arasında Metro İstanbul'da Kurumsal İletişim ve Müşteri Hizmetleri Müdürü ve İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2021-2023 arasında ise İSPARK AŞ Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Orhun, 7 yıl boyunca Türkiye'de elektronik ticaret alanındaki şirketleri bir araya getiren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneğinin (ETİD) başkanlığını yürüttü. Eş zamanlı olarak Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde e-ticaret, reorganizasyon, e-dönüşüm ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren birçok şirkete yönetim danışmanlığı yaptı.

Hakan Orhun, sahibinden.com bünyesinde Yepy ile İkinci El Alışveriş kategorisine liderlik edecek.

Kaynak: AA

Sahibinden, Alışveriş, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hakan Orhun Yepy Genel Müdürü Oldu - Son Dakika

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