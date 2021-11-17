Hakkari'de marketlerde denetim yapıldı

Hakkari Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fiyat denetimlerini sıklaştırdı.

Hakkari Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik tüm marketlerde denetim yaptı. Ekipler, vatandaşların mağduriyetinin önüne geçebilmek adına gıdanın reyon fiyatı ile kasa çıkış fiyatı arasındaki uygunluğunu denetledi. Denetimlerde marketlerde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış kontrol edilirken, evrakları eksik olan, fiyat etiketleri bulunmayan, reyon ve kasa fiyatları farklı olan işyerleri ise uyarıldı.

Bunun yanında raflardaki ürünlerin hijyen, genel temizlik ve son kullanım tarihleri de kontrol edildi. - HAKKARİ