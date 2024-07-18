Hakkari Türkiye'nin en yüksek işsizlik oranına sahip il oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Hakkari Türkiye'nin en yüksek işsizlik oranına sahip il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılında işsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari oldu. İşsizlik oranı en düşük il ise yüzde 4,8 ile Sinop olarak belirlendi. Ardahan ise istihdam ve işgücüne katılma oranlarında en yüksek değerlere sahip il oldu.

18.07.2024 10:22
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İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı il düzeyinde işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde, 2023 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük il yüzde 4,8 ile Sinop oldu.

İstihdam oranı en yüksek il Ardahan oldu

Türkiye genelinde, 2023 yılı için istihdam oranı yüzde 48,3 olarak tahmin edildi. En yüksek istihdam oranı yüzde 58,2 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,5 ile Siirt ilinde oldu.

İşgücüne katılma oranı en yüksek il Ardahan oldu

Türkiye genelinde, 2023 yılı için işgücüne katılma oranı yüzde 53,3 olarak tahmin edildi. En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 61,7 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 38,5 ile Siirt ilinde oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hakkari Türkiye'nin en yüksek işsizlik oranına sahip il oldu - Son Dakika

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