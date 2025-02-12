Halıcılar Zirvesi'nde Dolce Vita'nın Yeni Koleksiyonu Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Halıcılar Zirvesi'nde Dolce Vita'nın Yeni Koleksiyonu Tanıtıldı

Antalya'daki Halıcılar Zirvesi'nde Dolce Vita Halı, yeni koleksiyonlarını bayi temsilcilerine sundu.

12.02.2025 09:47
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Antalya'da düzenlenen Halıcılar Zirvesi'nde Dolce Vita Halı'nın yeni koleksiyonları tanıtıldı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen zirvede, ülke genelindeki bayi temsilcileri bir araya geldi.

Dolce Vita Halı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Taşkıran, AA muhabirine, firma olarak bu yıl zirvenin altıncısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zirveye, Dolce Vita ve Massimo markalarıyla ev sahipliği yaptıklarını anlatan Taşkıran, "Her sene sezonun, o yılın moda olacak halılarını bayilerimize tanıtıp yıl boyunca bütün koleksiyonları beğeniye sunuyoruz. 2025 yılında 11 yeni kalite yaptık. Bu yıl bohem tarzda mobilyalar moda, bunlar da genelde meşe rengi ahşap ile beyaz renk koltuklardan oluşuyor. O nedenle renge biraz daha önem verdik. Beyazın, doğalın, ahşabın içinde patlayacak renkte halılara yoğunlaştık. Geleneksel desende Afgan tarzı halılar yaptık. Vintage halılarımız var. Ayrıca tek renk basic ürünler yaptık." diye konuştu.

Taşkıran, bu yıl her tarz eve hitap edecek bir koleksiyon oluşturduklarını vurguladı.

40'ı aşkın ülkeye ihracat yapılıyor

Firma olarak sadece yurt içinde değil, yurt dışına da satış yaptıklarının altını çizen Taşkıran, "Şu an Türkiye'de 600'e yakın satış noktamız var. 40'ı aşkın ülkede ürünlerimiz satışa sunuluyor. Bunların içinde Meksika, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi çok çeşitli coğrafyadaki ülkeler var. Bu da bizim dünyadaki her ülkeye uygun koleksiyon yaptığımızı gösteriyor." dedi.

Massimo halı markasının ise projelerle hizmet verdiğini dile getiren Taşkıran, holdingler, showroomlar, ofisler, oteller ve büyükelçilikler için ürün hazırladıklarını, Mısır'daki Bahreyn Büyükelçiliği'nin halılarını ve Amman Havalimanı'nın VIP salonu için tek parça 80 metrekare halı gibi çeşitli üretimler yaptıklarını kaydetti.

"Türkiye makine halı ihracatında birinci sırada"

Türkiye'nin makine halısı ihracatında dünyada lider olduğuna değinen Taşkıran, şöyle konuştu:

"Şu anda Türkiye olarak makine halısı ihracatında dünyada bir numarayız. Birinci pazarımız ise Amerika. Türkiye'nin ihracat sektörleri arasında dünyada kendi faaliyet gösterdiği alanda lider olan tek sektör halı sektörü. Bu alanda yoğun bir üretim gücümüz var. Geçmişten gelen, neredeyse bin yıla yakın bir halı kültürüne sahibiz, Türk insanının da yılmayan bir üretim gücü var. Bu da bizi makine halısında dünyada lider yapıyor. Biz de ihracatta ülkemizi temsil etmek için şu an 40'tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Eminim bu daha da ileriye taşınacaktır."

Zirvenin açılışında, bölge bayileri Serkan Ateş, Mustafa Küçük, Ahmet Bulut, Miktad Güzelbulut, Bekir Taşkıran ve Kadir Silah'a başarılarından dolayı plaket verildi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Ekonomi, İhracat, antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halıcılar Zirvesi'nde Dolce Vita'nın Yeni Koleksiyonu Tanıtıldı - Son Dakika

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