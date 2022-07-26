Haliliye Belediyesi 2 fabrika ile istihdama katkı sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Haliliye Belediyesi 2 fabrika ile istihdama katkı sağlıyor

26.07.2022 01:15
Haliliye Belediyesi 2 fabrika ile istihdama katkı sağlıyor

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi, inşaatını sürdürdüğü 2 fabrikada bin 500 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi, inşaatını sürdürdüğü 2 fabrikada bin 500 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.

Haliliye Belediyesi, gençlere istihdam olanağı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 2 fabrika projesinde inşaat çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Ayakkabıcılar Sitesinde çalışmaları devam eden 2 fabrika tamamlandığında bin 500 kişiye istihdam kapısı olacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Hep birlikte Haliliyemizi, Şanlıurfa'mızı ve Türkiye'mizi kalkındırmaya gayret edeceğiz. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla inşallah burada genç kardeşlerimiz iş sahibi olacak, istihdamları sağlanacak. Fabrikalarımız, ayakkabıcılık sektöründe hizmet verecek. Şanlıurfa'mıza, sanayimize ve genç kardeşlerimize istihdama yönelik olarak yaptığımız fabrikalarımız hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği geçen ekibimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Otomobilin çarpıp kaçtığı çocuk hayatını kaybetti Otomobilin çarpıp kaçtığı çocuk hayatını kaybetti Şanlıurfa'da ambulans şoförünü darbeden sürücü gözaltına alındı Şanlıurfa'da ambulans şoförünü darbeden sürücü gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haliliye Belediyesi 2 fabrika ile istihdama katkı sağlıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:23 Motorine 92 kuruş indirim geldi: İstanbul'da litresi 21 lira 51 kuruşa geriledi
23:51 Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami'nin gündem olan prim iddiasına Yılmaz Vural'dan yanıt geldi!
22:43 Kılıçdaroğlu işaret ettiği saatte paylaşımı yaptı: Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, ikinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım sizlere
22:37 Kırmızı ışıkta bekleyen otobüsün kapısının açılmasını isteyen şahıs, istediği olmayınca şoföre saldırdı!
22:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Şubat-mart itibarıyla belirgin bir düşüş göreceğiz
22:11 Erdoğan'dan İsveç'teki terör gösterileri sonrası sert tepki: Kimse Türkiye'den taviz beklemesin, İsveç somut adım atma konusunda uzak görünüyor
21:46 Erdoğan'dan İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması açıklaması: Gıda krizinin etkileri hafifleyecek, fiyatlardaki düşüş devam edecek
21:34 9 yaşındaki Muhammet'i 1 sene çöp eve kilitleyen teyze tutuklandı! İşte annenin ilk yorumu: Olması gereken cezayı aldı
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaney ile görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
20:16 Aydın'da korkutan orman yangını! Büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 01:15:54. #1.13#
SON DAKİKA: Haliliye Belediyesi 2 fabrika ile istihdama katkı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement