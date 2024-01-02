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Haliliye Belediyesi Tasarruf Projeleriyle Verimli Kaynak Kullanıyor - Son Dakika
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Haliliye Belediyesi Tasarruf Projeleriyle Verimli Kaynak Kullanıyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın tasarruftan yana projeleriyle hayata geçirilen atölyeler ile belediye kaynakları daha verimli kullanılıyor. Ahşap ve metal iş atölyesi ile kendi kamelya, bank ve piknik masalarını üreten Haliliye Belediyesi, ekmek üretim tesisiyle de günlük 6 bin ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Böylelikle, hem hizmette hızlı işleyiş hem de yıllık bütçeden tasarruf sağlanıyor.

Haliliye Belediyesi Tasarruf Projeleriyle Verimli Kaynak Kullanıyor
02.01.2024 - 13:40,  Güncelleme: 13:53
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Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın tasarruftan yana projeleriyle hayata geçirilen atölyeler ile belediye kaynakları daha verimli kullanılıyor. Ahşap ve metal iş atölyesi ile kendi kamelya, bank ve piknik masalarını üreten Haliliye Belediyesi, ekmek üretim tesisiyle de günlük 6 bin ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Böylelikle, hem hizmette hızlı işleyiş hem de yıllık bütçeden tasarruf sağlanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın tasarruftan yana olunması talimatlarıyla çalışmalarını yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, bünyesinde kurduğu ahşap ve metal iş atölyesinde kamelya, bank ve piknik masaları üretiyor. Ustalar tarafından çeşitli aşamalardan geçen kamelya, bank ve piknik masaları, kullanma hazır hale getirilerek, parklara kazandırılıyor. Haliliye Belediyesi tarafından kısa süre içerisinde parklara monte edilerek, vatandaşların kullanımına sunulan kamelya, bank ve piknik masalarının sayısı ise kısa süre içerisinde bin 220'ye ulaştı. Üretimin durmadığı ahşap ve metal iş atölyesinde 600 adet oturma bankı, 350 adet piknik masası ve 270 adet kamelya üretildi. Şanlıurfa'da bir ilk olan atölyeler ile seri üretime devam eden Haliliye Belediyesi, satın almak yerine hayata geçirdiği ahşap ve metal iş atölyesi ile bir yandan hizmette hızlı işleyişi bir yandan da üretimi destekleyerek, yıllık bütçeden tasarrufu sağlıyor. Böylelikle üretilen kamelya, bank ve piknik masaları ile parklarda ailelere keyifli zaman geçirecekleri yeni yaşam alanları oluşturuluyor.

Bakım ve onarımlar da belediye bünyesinde

Haliliye Belediyesinde ustaların özverili çalışması, elektrik ve elektronik atölyesi ile benzinli motorlar atölyesiyle de devam ediyor. Çocukların ve ailelerin uğrak adresi olan parklarda kamelya, bank ve piknik masaları ile yeni yaşam alanları oluşturan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, elektrik ve elektronik atölyesiyle daha güvenli alanlar sunuyor. İlçe genelindeki 191 parka kazandırılan aydınlatmaların bakım ve onarımını da bünyesinde gerçekleştiren Haliliye Belediyesi, ilk günkü görünümüyle yeniden kullanıma sunulan aydınlatmalar ile vatandaşlara keyifli zaman geçirecekleri güvenli alanlar sunuyor. Hizmette hızlı işleyişin benimsendiği Haliliye Belediyesinde, parklarda hummalı şekilde süren peyzaj çalışmalarında kullanılan iş makinalarının bakım ve onarımı ise benzinli motorlar atölyesinde gerçekleşiyor. Yine belediye bünyesindeki ustalar tarafından sahada kullanılan iş makinaları, şehir dışına gönderilmeyerek, bakım ve onarımı kısa sürede tamamlanıyor.

Ekmek üretim tesisiyle günlük 6 bin ekmek üretiliyor

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan projeleri desteklemesiyle günlük 6 bin ekmek üretim kapasitesi olan ekmek üretim tesisi hizmete sunuldu. Vatandaşlara dokunacak projelerin kısa süre içerisinde hayata geçirildiği Haliliye Belediyesi bünyesinde, Başkan Mehmet Canpolat'ın direktifleriyle ekmek üretim tesisi kuruldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 4 bin 197 vatandaşa ulaştırılan aşevi hizmetinden yararlanan ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamak için çalışmaları tamamlayan Haliliye Belediyesi, ekmek üretim tesisi ile günlük 6 bin ekmek üretiyor. Belediye bünyesindeki ustalar tarafından geç saatlerde başlayan ekmek üretimi, sefer taslarına konulan yemekler eşliğinde sabahın ilk ışıklarıyla hanelere dağıtılıyor.

Üreten Belediye anlayışıyla Haliliye'ye kazandırılan eser ve hizmetlerle ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olduklarını kaydeden Başkan Mehmet Canpolat, ekmek üretim tesisinin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Haliliye Belediyesi Tasarruf Projeleriyle Verimli Kaynak Kullanıyor - Son Dakika


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