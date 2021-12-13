Halk Ekmek önündeki uzun kuyruk görüntülerine Ekrem İmamoğlu'ndan tepki

Son dönemde artan gıda fiyatlarının ardından Halk Ekmek önlerinde uzun kuyruklar oluşması gündem konusu oldu. Uzayıp giden kuyrukların kameraya alınarak sosyal medyada paylaşılmasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da tepki gösterdi.

"GÖRÜNTÜLERİN YAYINLANMASINDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Bu durumdan memnun olmadığını ifade den İmamoğlu, yaptığı paylaşımda "Sosyal destek bizim için "Alan elin veren eli görmediği" düzendir. Hep böyle davrandık. Maalesef halkımız fakirleşti bu bir gerçek ancak Halk Ekmek kuyruğunda ucuz ve sağlıklı ekmek almak için bekleyen vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından da memnun değilim." dedi.

"UN 325 LİRA OLDU"

Daha önce yaptığı paylaşımda ise İmamoğlu, un fiyatlarının arttığı ifade ederek " Halk Ekmek, 2022 yılı için un ihalesine çıktı. 2021'de 1 çuval un 127 TL iken, bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız." açıklamasını yapmıştı.