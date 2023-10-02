Hamsi Fiyatları Düştü - Son Dakika

Hamsi Fiyatları Düştü

Hamsi Fiyatları Düştü
Son Güncelleme: 02.10.2023 12:04

Geçen hafta 150 liraya kadar çıkan hamsi, bu haftaya 50 lira ile başladı. Diğer balık çeşitlerinin az olması sebebiyle tüm teknelerin hamsiye yöneldiği belirtiliyor.

Geçen hafta 150 liraya kadar çıkan hamsi bu haftaya 50 liraya kadar düştü.

Karadeniz'de geçtiğimiz hafta hem teknelerin açılmaması hem de azalan hamsi tekrar gün yüzüne çıkmaya başladı. Geçen hafta 150 liraya kadar çıkan hamsi, bu haftaya 50 lira ile başladı. Diğer balık çeşitlerinin denizde az olması sebebiyle tüm teknelerin hamsiye yöneldiğini belirten Balıkçı Tuncay Kılıç, "Hamsi biraz yoğun. Geçen hafta kıtlık yaşamıştık. 150 liraya kadar çıkan hamsi bugün günümüzde 50 liraya kadar düştü. İyi durumda, bolca var. Palamutun olmaması, çinekop familyasının az olması, istavritin olmaması insanları hamsiye yönlendiriyor. Biz de balık satıyoruz. Diğer balık çeşitleri tezgahta var ama hamsi gibi düşük değil. Bugün mezgit 70 ila 80 lira arasında. Çok az olan istavrit 150 lira. Hamsiden ucuz balık şu anda yok" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Karadeniz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hamsi Fiyatları Düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamsi Fiyatları Düştü - Son Dakika
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