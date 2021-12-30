Hamsi ihracatında artış

TRABZON Türkiye'den son 4 ayda 25 ülkeye yapılan hamsi ihracatından 4 milyon 671 bin 512 dolar döviz girdisi sağlanırken, 2020 yılının aynı döneminde 28 ülkeye yapılan hamsi ihracatından ise 3 milyon 501 bin 648 dolar döviz girdisi elde edildi.

Ülkemizde en fazla hamsi Karadeniz'de avlanırken özellikle son 1 ayda hamsi avında yaşanan düşüş ihracatı olumsuz yönde etkiliyor. Ülkemizden en fazla hamsi ihracatı Belçika'ya yapılırken bu ülkeleri Fransa ve Almanya takip etti.

Ülkemizden 2021 yılı 1 Eylül -27 Aralık arası balık avı sezonunda 25 ülkeye yapılan hamsi ihracatında 1 milyon 59 bin 659 kilogram karşılığı 4 milyon 671 bin 512 dolar döviz girdisi sağlandı. En fazla hamsi ihracatı 200 bin 652 kilogram karşılığı 1 milyon 186 bin 481 dolar ile Belçika ilk sırayı alırken, bu ülkeyi, 189 bin 283 kilogram karşılığı 1 milyon 159 bin 210 dolar ile Fransa, 215 bin 587 kilogram karşılığı 1 milyon 21 bin 243 dolar ile Almanya takip etti. 2020 yılı 1 Eyül -27 Aralık arasında ise 28 ülkeye yapılan hamsi ihracatında ise 706 bin 506 kilogram karşılığı 3 milyon 501 bin 648 dolar döviz girdisi sağlandı.

Türkiye genelinden bu yılkı balık avı sezonunda 25 ülkeye yapılan hamsi ihracatı rakamları önceki sezona göre artış görülürken en fazla hamsi ihracatı Belçika'ya yapıldı. Hamsi ihracatı yapılan ülkeler arasında Kenya dikkat çekerken, bu ülkeye, 10 kilogram karşılığı 65 dolar hamsi ihracatı gerçekleşti.

Hamsi ihracatında Belçika, Fransa ve Almanya ilk üç sırayı alırken bu ülkeleri 443 dolar ile Birleşik Devletler, 254 bin 123 dolar ile İspanya, 172 bin 813 dolar ile Birleşik Krallık, 115 bin 886 dolar ile Ukrayna, 72 bin 174 dolar ile Yunanistan, 50 bin 741 dolar ile İtalya, 37 bin 57 dolar ile Hollanda, 36 bin 796 dolar ile KKTC, 25 bin 937 dolar ile İsviçre, 24 bin 476 dolar ile İsveç, 23 bin 227 dolar ile Avustralya, 13 bin 397 dolar ile İsrail, 10 bin 876 dolar ile Kanada, 8 bin 671 dolar ile Lübnan, 3 bin 908 dolar ile Azerbaycan, 3 bin 497 dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 2 bin 911 dolar ile Umman, bin 898 dolar ile Gürcistan, bin 489 dolar ile Katar, bin 386 dolar ile Irak, 167 dolar ile Bulgaristan ve 65 dolar ile Kenya takip etti.

Öte yandan 1 Eylül-27 Aralık 2021 tarihleri arasında Trabzon'dan Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç ve Azerbaycan'a 205 bin 364 kilogram karşılığı 579 bin 817 dolar hamsi ihracatı gerçekleşti.