Hamsi, Palamudu Geride Bıraktı - Son Dakika
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Ekonomi

Hamsi, Palamudu Geride Bıraktı

Hamsi, Palamudu Geride Bıraktı

Hamsinin kilosu 150 TL'den satılıyor; vatandaşlar hamsiye yoğun ilgi gösteriyor.

18.12.2024 15:03
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Karadeniz'in incisi hamsi bu sezon uzun süre tezgahları süsleyen palamuttan tacını geri aldı. Kilosu 150 TL'den satılan hamsi, vatandaş tarafından rağbet görmeye devam ediyor.

1 Eylül'den itibaren devam eden balık av sezonunda uzun süre en çok rağbet gören balık olan palamut yavaş yavaş tezgahlardaki yerini kaybetmeye başladı. "Karadeniz'in incisi" olarak nitelendirilen hamsinin soğuk havayla birlikte yağlanması ve boyunun büyümesi, fiyatına rağmen ona olan ilgiyi artırdı. Vatandaşlar, 150 liradan satılan hamsiye diğer balıklardan daha çok ilgi göstermeye devam ediyor.

"Tezgahın gözdesi hamsi"

Vatandaşların en çok talep ettiği balığın hamsi olduğunu ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Balık piyasası şu anda iyi gidiyor. Satışlarımız güzel. Havalar sert de geçse tezgahta yeterli balık var. Hamsi 150, mezgit-istavrit-barbun 100, çinakop 300 TL'den satılıyor. Sezon başından beri palamut bolluğu yaşanıyordu. Bol ve ucuz palamut yiyen vatandaş artık ona doydu. Şu anda tezgahın gözdesi de vatandaşın aklına gelen ilk balık da hamsi. Hamsiyi güzel bulursa alıyor, istediği gibi olmazsa da mezgit, istavrit ya da barbun alıyor. 2-3 gündür hamsi havalar nedeniyle az çıkıyor. 1 hafta önce 80 TL'ye de 100 TL'ye de hamsi sattık. Bugün kilosu 150 TL olmasına rağmen boyu ve tazeliğinden dolayı vatandaşlar etkilenmiyor ve hamsi almaya devam ediyor" dedi.

Bazı vatandaşlar balık fiyatlarının mevsim şartlarına göre normal olduğunu belirtirken bazıları ise özellikle hamsi olmak üzere Karadeniz'deki balık fiyatlarının biraz daha ucuz olması gerektiğini söylediler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Denizcilik, Karadeniz, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hamsi, Palamudu Geride Bıraktı - Son Dakika

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