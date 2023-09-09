Hamsi Sezonu Başladı: Fiyatlar 50 Liradan Başlıyor

1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle tezgahlar balıkla dolmaya başladı. Denizlerdeki bolluk tezgahlara da yansıdı. Sezonun başında en çok tezgahlara gelen balık hamsi oldu. Hamsi fiyatı 50 liradan başlıyor.

DİĞER BALIKLARDA FİYAT YÜKSEK

Çupra ve levrek ise 250-300 lira civarında satılıyor. Çeşit çok olsa da hamsi dışında bolluk olmaması fiyatları yüksek tutuyor.

"DİĞER BALIKLAR BİRAZ PAHALI"

Tezgahlara bolca miktarda hamsi geldiğini söyleyen balıkçı Muammer Arduç, "Hamsi şu anda çok fazla. Hamsi fiyatı da 40-50 lira civarında. 15-20 gün sonra balıklar çoğalır. Hamsi dışında diğer balıklar biraz pahalı. Vatandaşlar diğer balıkları da soruyor ama şu anda bol olarak sadece hamsi var. Levrek 250-300 liradan satılıyor. Barbun balığının kilosu 600 liradan başlıyor. Sular soğuyunca balıklar çoğalır" dedi.