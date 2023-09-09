Hamsi Sezonu Başladı: Fiyatlar 50 Liradan Başlıyor - Son Dakika

Hamsi Sezonu Başladı: Fiyatlar 50 Liradan Başlıyor

Hamsi Sezonu Başladı: Fiyatlar 50 Liradan Başlıyor
Son Güncelleme: 09.09.2023 11:34

1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle birlikte hamsi bolluğu yaşanıyor. Hamsi fiyatı 50 liradan başlıyor. Diğer balıklar ise daha pahalı.

1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle tezgahlar balıkla dolmaya başladı. Denizlerdeki bolluk tezgahlara da yansıdı. Sezonun başında en çok tezgahlara gelen balık hamsi oldu. Hamsi fiyatı 50 liradan başlıyor.

DİĞER BALIKLARDA FİYAT YÜKSEK

Çupra ve levrek ise 250-300 lira civarında satılıyor. Çeşit çok olsa da hamsi dışında bolluk olmaması fiyatları yüksek tutuyor.

"DİĞER BALIKLAR BİRAZ PAHALI"

Tezgahlara bolca miktarda hamsi geldiğini söyleyen balıkçı Muammer Arduç, "Hamsi şu anda çok fazla. Hamsi fiyatı da 40-50 lira civarında. 15-20 gün sonra balıklar çoğalır. Hamsi dışında diğer balıklar biraz pahalı. Vatandaşlar diğer balıkları da soruyor ama şu anda bol olarak sadece hamsi var. Levrek 250-300 liradan satılıyor. Barbun balığının kilosu 600 liradan başlıyor. Sular soğuyunca balıklar çoğalır" dedi.

Hamsinin ardından diğer balıklarda da bolluk beklediklerini söyleyen balıkçı Halil İbrahim Kaya ise "Hamsiden sonra Ekim ayında palamut bekliyoruz. Şu an hamsiyi 50 ila 100 lira bandında satıyoruz. Hamsi dışında çupra ve levrek var. Ayrıca istavrit de geliyor. Çupra ve levrek 75 liradan başlıyor 300 liraya kadar çıkıyor. İstavrit ise 150-200 lira bandında seyrediyor. En çok tercih edilen balık şu anda hamsi" diye konuştu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA

Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hamsi Sezonu Başladı: Fiyatlar 50 Liradan Başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamsi Sezonu Başladı: Fiyatlar 50 Liradan Başlıyor - Son Dakika
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