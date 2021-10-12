Hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti

Artvin'in Hopa ilçesinde balıkçılık yapan Serkan Aksoy, her eve balık girsin düşüncesiyle kampanya başlatarak hamsinin kilogramını 5 liradan satışa sundu. Gün boyu belediye hoparlöründen yapılan anonslarla tüm ilçeye duyurulan kampanya yoğun ilgi gördü. Bazı vatandaşlar kilo işi alırken bazıları ise kasalarla alarak evlerine götürdü.

"HAMSİ GİRMEYEN EVİN KALMAMASI"

İlçedeki Kars Caddesi üzerindeki balıkçı dükkanında gerçekleştirilen hamsi kampanyası ara ara uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Her yıl ucuz hamsi kampanyası yapan Serkan Aksoy, "Kampanyadaki amacımız, hamsi girmeyen evin kalmaması. Hamsinin kilosunun 50 liraya kadar çıktığı günler oldu. Biz hamsi girmeyen sofra kalmasın istedik. Biz de bu gaye ile 4 senedir kampanyamızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ UYGULAMADAN MEMNUN

Anonsu duyarak ucuz hamsi almaya gelen Yaşar Şimşek ise " 1 kilo hamsi 5 lira, bir kasa aldım 90 lira ödedim. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.