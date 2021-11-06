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Hasadı başlayan tane mısırda kuraklık nedeniyle rekolte düştü - Son Dakika

Hasadı başlayan tane mısırda kuraklık nedeniyle rekolte düştü

06.11.2021 19:21

Hasadı başlayan tane mısırda kuraklık nedeniyle rekolte düştü Kuraklık buğday ve arpadan sonra tane mısırı da vurdu Çiftçi Mehmet Kesikbaş: "Buğdayda olduğu gibi mısırda da verim az" Eskişehir'de hasadı başlayan tane mısırda geçen yıla göre rekoltenin düştüğünü belirten üreticiler, bunun...

Hasadı başlayan tane mısırda kuraklık nedeniyle rekolte düştü

Kuraklık buğday ve arpadan sonra tane mısırı da vurdu

Çiftçi Mehmet Kesikbaş:

"Buğdayda olduğu gibi mısırda da verim az"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de hasadı başlayan tane mısırda geçen yıla göre rekoltenin düştüğünü belirten üreticiler, bunun sebebinin kuraklık olduğunu belirtiyorlar.

Tarımda kuraklığın vurduğu illerin başında gelen Eskişehir'de hububatta umduğunu bulamayan üretici, mısır ve ayçiçeğine yöneldi. Kentte ayçiçeğinin ardından tane mısır hasadı da başladı. Fiyat ve verim açısından daha karlı olması nedeniyle tane mısır eken üreticiler, geçen yıla göre rekoltenin düştüğünü belirtti. Geçen yıl tane mısırda yaklaşık 2 ton mahsul aldığını kaydeden Muttalip mahallesi çiftçilerinden Metin Kesikbaş, bu yıl 1 tona zor ulaştıklarını söyledi. Hayvan yemi başta olmak üzere pek çok farklı alanda talep gören tane mısıra yönelen üreticiler, kuraklığa bağlı su sorununun çözülmesiyle rekoltenin tekrar artabileceğini ileri sürdü.

"Buğdayda olduğu gibi mısırda da verim az"

Sezon başında tane mısırdan umutlu olduklarını ancak beklenen verimi alamadıklarını aktaran Metin Kesikbaş, "Suyun olmaması, kuraklıktan dolayı mısırda bu sene rekolte düşük. Geçen sene 2 tona yakın mahsul alıyorduk, bu sene ise 1 tona zor ulaşıyoruz. Mısır üreticisi bu yıl biraz zor durumda. Hava şartları da bunda etkili oldu. Buğdayda olduğu gibi mısırda da verim az. Maliyetimiz de yüksek. Türkiye genelinde çiftçiler, fiyat ve verim fazla olduğu için mısıra dönmüştü. Bu sezon beklediğimiz gibi olmadı" diye konuştu.

"Doğru sulamayla mısır ve diğer ürünlerdeki verimi artırabilirdik"

Kuraklık nedeniyle sezon genelinde tüm ürünlerde verim düşüklüğü yaşandığının altını çizen Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "2021 yılında kuraklıkla beraber üreticimiz, arpa ve buğdaydaki düşük verim ile maliyet nedeniyle mısıra döndü. Mısır çoğunlukla yemde kullanılan bir ürün olduğu için üreticinin buraya yönelimi arttı. Bu yıl başlıca kuraklık nedeniyle verim düşüklüğü görülüyor. Bunu ayçiçeği, arpa ve buğdayda da yaşamıştık. Sulamanın tarihli yapılması işi çok sıkıntıya soktu. Suyun tarihi değil, zamanı olması lazım. Bu sayede biz mısır ve diğer ürünlerdeki verimi artırabilirdik. Tepebaşı bölgemiz ürün olarak zengin bir bölge ama şu anda gözde olanlar mısır ve ayçiçeği. Şu anda hasadı yapılan mısırda da verim düşüklüğünün nedeni kuraklık ve su sorunu" dedi.

Hasadı başlayan tane mısırda kuraklık nedeniyle rekolte düştü
Hasadı başlayan tane mısırda kuraklık nedeniyle rekolte düştü
Hasadı başlayan tane mısırda kuraklık nedeniyle rekolte düştü
Hasadı başlayan tane mısırda kuraklık nedeniyle rekolte düştü

Eskişehir, Çiftçi, Buğday, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hasadı başlayan tane mısırda kuraklık nedeniyle rekolte düştü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hasadı başlayan tane mısırda kuraklık nedeniyle rekolte düştü - Son Dakika
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