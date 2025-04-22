Hatay\'da Çilek Hasadı Başladı

Hatay'da 4 bin 200 dekar alanda ekimi yapılan ve yurt dışına ihraç edilen çilekte hasat başladı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bölgenin çilek üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını ifade ederek 9 bin 300 ton rekolte beklendiğini söyledi.

Bereketli topraklarıyla onlarca ürünün yetiştiği Hatay, tarımsal ürün çeşitliliğiyle ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip. Yayladağı ilçesi başta olmak üzere Hatay genelinde 4 bin 200 dekar alanda ekimi yapılan ve yurt dışına ihraç edilen çilekte bereketli hasat başladı. Kendine has aroması ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan Yayladağı çileğinin hasadı Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen'in katılımıyla gerçekleşti. Çilek bahçesinde hasada katılan, rekolte ve ürün kalitesi hakkında İl Müdürü Türkmen'den bilgi alan Vali Masatlı, bölgede beklenen rekolte hakkında bilgi verdi.

"Bu sene çilekten 9 bin 300 ton rekolte bekliyoruz"

Yayladağı'nın çilek üretiminde ülke genelinde ikinci sırada yer aldığına değinen Vali Masatlı, "Serhat ilçemiz olan Yayladağı'ndayız. Yayladağımız doğasıyla, deniziyle ve üretmiş olduğu ürünlerle ülkemizin önemli ilçelerinden bir tanesidir. Bulunduğumuz yer bir çilek tarlasıdır. Çilek üretiminde rekoltesi 2'nci sırada olan bir yerdir Yayladağı. Yayladağı'nda şu an itibarıyla ekili alanımız yaklaşık olarak 3 bin dekardır. Tüm il genelinde 4 bin 200 dekarlık alanda çilek üretimi yapıyoruz. Yayladağı çileğinin çok önemli bir özelliği var. Genel olarak Yayladağı çileği, Türkiye'de çok beğenilen hatta yurt dışına ihraç edilen bir çilek türüdür. Bu senede genel manada Türkiye'deki hava şartlarından kaynaklı don felaketi oldu. Ancak ilçemizde çok şükür çilekle ilgili bunu çok fazla hissetmedik. Ben diliyorum ki burada üretim yapan vatandaşlarımız bereketli, bol ürün aldığı ve bol kazanç elde ettiği bir sezon geçirir. Çilek üretimi olarak Türkiye'de 2'nci sıradayız. Silifke ilçesi 1'inci sırada iken 2'nci sırada da Yayladağı ilçemiz var. Bu sene çilekten 9 bin 300 ton rekolte bekliyoruz. Bu da hem ilçemiz hem ilimiz hem de ülkemiz açısından önemli bir rekoltedir" dedi. - HATAY