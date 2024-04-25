Hatay'da Depremzede Çiftçilere Sertifikalı Pamuk Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Hatay'da Depremzede Çiftçilere Sertifikalı Pamuk Tohumu Dağıtıldı

Hatay\'da Depremzede Çiftçilere Sertifikalı Pamuk Tohumu Dağıtıldı

Asrın felaketinin yıkıma uğrattığı Hatay'da, depremzede çiftçilere destek olmak amacıyla 21.3 milyon TL değerinde sertifikalı pamuk tohumu dağıtıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın katılımıyla gerçekleştirilen tohum desteği, bölge çiftçilerine umut olmayı hedefliyor. Hatay İl Tarım Müdürü Abdurrahman Türkmen, projenin Hatay'ın pamuk üretimine güç katacağını ve kaliteli ürün elde etmelerine katkı sağlayacağını belirtti.

25.04.2024 10:03
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Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da 3 bin depremzede çiftçiye 21.3 milyon TL değerinde sertifikalı pamuk tohumu dağıtıldı.

Asrın felaketinin yıkıma uğrattığı Hatay'da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremzede çiftçilerin yeniden ayağa kalkması için başlatılan devlet destekleri devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 180 bin ton pamuk üretilen Hatay'ın Amik Ovası'nın bereketli topraklarında üretim yapan 3 bin çiftçiye "Hatay Depremin Yaralarını Pamuk ile Sarıyor" projesi çerçevesinde 21.3 milyon liralık sertifikalı pamuk tohumu dağıtıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın katılımıyla Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilen tohum desteğinin bölge çiftçisine bir nebze de nefes olması bekleniyor.

Depremin yaralarını sarmak için yapılan desteklerin devam ettiğini belirten Vali Masatlı, " Türkiye'nin en önemli ve en verimli ovalarından biri olan Amik Ovası'nda başta pamuk tarımı olmak üzere sertifikalı tohum dağıtımlarını gerçekleştirdik. Burada da yaklaşık 21.3 milyon TL'lik tohumu bugün vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. 3 bin vatandaşımıza sertifikalı tohum dağıtımı yaptık. Asrın felaketiyle beraber tarım sektörümüz de ciddi hasar aldı ama bu süreçte 1.1 milyar TL'lik destek yapıldı. Bugünkü projemiz sertifikalı pamuk tohumunun dağıtımı da buradaki vatandaşlarımızın üretimine güç katacaktır. Buradaki üretim kabiliyetimizi ve üretim miktarımızı arttırmasına ve kaliteli ürün elde etmemize ciddi katkı sunacak" dedi.

3 bin üreticiye sertifikalı tohum dağıttıklarını söyleyen Hatay İl Tarım Müdürü Abdurrahman Türkmen ise, "Yıllardır temel kaynaklardan biri olan tarım sektörü önemini her gün arttırmaktadır. 180 bin ton pamuk üretimiyle ilimiz Türkiye pamuk üretimi konusunda 4'üncü sırada yer almaktadır. 6 Şubat asrın felaketi sonrasında pamuk üretiminin devamlılığının sağlanması amacıyla birçok proje hayata geçirilmiştir. 'Hatay Depremin Yaralarını Pamuk ile Sarıyor' projesi ile Antakya, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Hassa, Belen, Altınözü ilçelerindeki yaklaşık 3 bin üreticimize sertifikalı tohum dağıttık" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay, Çiftçilik, Tarım, Doğal Afet, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hatay'da Depremzede Çiftçilere Sertifikalı Pamuk Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika

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