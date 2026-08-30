Samandağ’da atık sular modern yöntemlerle arıtılacak - Son Dakika
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Samandağ’da atık sular modern yöntemlerle arıtılacak

Samandağ’da atık sular modern yöntemlerle arıtılacak
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HBB'ye bağlı HATSU, Samandağ'ın 5 mahallesini kapsayan Tekebaşı Grubu Kanalizasyon Şebekesi Projesi'nde 68 bin 75 metre şebeke ve 4 bin 350 parsel bacası imalatını tamamladı. Projede 82 km şebeke, 5 km terfi hattı ve 5 terfi merkezi ile günlük 11 bin metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisi planlanıyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Sutaşı, Çöğürlü, Yeşilköy, Tekebaşı ve Meydan mahallelerini kapsayan Tekebaşı Grubu Kanalizasyon Şebekesi Projesi'nde çalışmalar sürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından yürütülen proje kapsamında 82 kilometrelik kanalizasyon şebekesi, 5 kilometrelik atık su terfi hattı ve 5 atık su terfi merkezinin yapılması planlanıyor. Projede şu ana kadar 68 bin 75 metre kanalizasyon şebekesi ile 4 bin 350 parsel bacasının imalatı tamamlandı.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla devreye alınması planlanan günlük 11 bin metreküp kapasiteli Atık Su Arıtma Tesisi ile bölgedeki atık suların modern yöntemlerle arıtılması ve çevrenin korunması hedefleniyor.

HBB yetkilileri, kanalizasyon altyapısının daha sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi amacıyla çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samandağ’da atık sular modern yöntemlerle arıtılacak - Son Dakika

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