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Hatay'dan zeytin ve zeytinyağı 2021 yılı ihracatı 31 milyon dolar oldu - Son Dakika

Hatay'dan zeytin ve zeytinyağı 2021 yılı ihracatı 31 milyon dolar oldu

15.01.2022 12:36
Hatay'dan zeytin ve zeytinyağı 2021 yılı ihracatı 31 milyon dolar oldu

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, geçtiğimiz yıl için de Hatay'dan zeytin ve zeytinyağı ihracat rakamlarının yaklaşık 30-31 milyon dolar civarında gerçekleştiğini açıkladı.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, geçtiğimiz yıl için de Hatay'dan zeytin ve zeytinyağı ihracat rakamlarının yaklaşık 30-31 milyon dolar civarında gerçekleştiğini açıkladı.

Hatay'da zeytin ve zeytinciliğin son yıllarda gittikçe önem kazandığının altını çizen Okay, "Hatay'da halen 15 ile 17 milyon civarında zeytin ağacımız bulunmakta. Bunun büyük bir kısmı Altınözü bölgesinde. Gitgide zeytin zeytinyağı ilimizin en önemli gelir kaynaklarından biri olmaktadır. Bu da ilimiz için önemli bir gelir kapsamına girmektedir. Gelecek yıllarda da zeytin ve zeytinyağının önemi artacağından dünya genelinde özellikle bu Pandemi sürecinde buradaki artışın, ilginin çoğalmasından dolayı ilimizde de zeytin ve zeytinyağı üretiminin gittikçe artacağına inanıyoruz. İlimiz için de önemli bir geçim kaynağı haline gelmiştir. Bu günlerde tarımın durumu düşünüldüğünde zeytin ciddi bir avantaj olarak gözükmektedir" dedi.

Okay, markalaşmanın önemine işaret ettiği açıklamasının devamında; "Zeytinyağında yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de maalesef ilimizde zeytinyağı üretiminin fazlalığına rağmen herhangi bir şekilde da bir markalaşma olayımızın gerçekleşmemesidir. En azından ilimize bağlı zeytin ve zeytinyağı üretimi göz önüne alındığında 3-4 tane Uluslararası bir markamızın olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun içinde çalışmaları devam ettiriyoruz. İnşallah bunda da yakın zamanda gerekli toplantıları yaparak önlemleri almış olacağız" diye konuştu. - HATAY

Hatay'dan zeytin ve zeytinyağı 2021 yılı ihracatı 31 milyon dolar oldu
Hatay'dan zeytin ve zeytinyağı 2021 yılı ihracatı 31 milyon dolar oldu
Hatay'dan zeytin ve zeytinyağı 2021 yılı ihracatı 31 milyon dolar oldu

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Zeytinyağı, Zeytin, dolar, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hatay'dan zeytin ve zeytinyağı 2021 yılı ihracatı 31 milyon dolar oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hatay'dan zeytin ve zeytinyağı 2021 yılı ihracatı 31 milyon dolar oldu - Son Dakika
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