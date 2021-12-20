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Hatay dünyaya açılıyor - Son Dakika

Hatay dünyaya açılıyor

20.12.2021 13:33

Hatay dünyaya açılıyorİSTANBUL 'Uluslararası Expo 2021 Hatay' şehrin dünyaya tanıtılması amacıyla 1 Nisan 2022 tarihinde Medeniyetler Bahçesi' temasıyla gerçekleşecek.

Hatay dünyaya açılıyor

İSTANBUL 'Uluslararası Expo 2021 Hatay' şehrin dünyaya tanıtılması amacıyla 1 Nisan 2022 tarihinde Medeniyetler Bahçesi' temasıyla gerçekleşecek.

Uluslararası Expo 2021 Hatay 'Medeniyetler Bahçesi' temasıyla 1 Nisan 2022 tarihinde başlayacak. Tabiatın önemini vurgulayan temaları ve sürdürülebilir projeleri ile çevre bilincini ve doğa sevgisini tüm insanlara aşılamayı, gelecek nesillere ve şehre kalıcı bir miras bırakmayı amaçlayan Expo 2021 Hatay, sanatsal, tarihsel ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Organizasyonun Hatay'ın dünyaya tanıtılmasının yanı sıra ekonomik kalkınmasına da önemli ölçüde katkı sağlaması bekleniyor.

Expo 2021 Hatay'ın İstanbul Lansmanı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Organizasyon hakkında bilgi veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş organizasyon ile Hatay'ı dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi. Savaş, "Hatay şuanda Suriye'deki olumsuz gelişmelerle anılıyor. Biz Hatay'ın çok kadim, kültürlü, sevgi dolu bir şehir olduğunu biliyoruz. Bunun dünyaya yansıması için çalışıyoruz. Suriye'deki savaş Türkiye'nin sınırında yakınında yaşanıyormuş gibi aksettiriliyor. Hatay'da insanlar huzur içinde yaşıyorlar. Hatay'daki bitki çeşitliliğini, tarımı, Hatay'ın birikimlerini, güzelliklerini hem dünyaya hem ülkemizin insanlarına göstermek istiyoruz. Hatay'ı dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle bu organizasyonu düzenliyoruz" dedi.

Organizasyonun bölge ekonomisine katkısı olacağını da ifade eden Savaş, "Organizasyon bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Kültürel zenginliğimiz, tarihi birikimimiz dünyayla paylaşılacak. Bu tanıtım ile turizme katkı sağlanacak. Hatay'ın marka değeri organizasyon ile yükseltilecek. Hatay'ın; botanik çeşitliliğiyle, çiçekleriyle, kültürel faaliyetlerle, müzikle, eğlenceyle anılmasını istiyoruz. Savaşın hemen bitişiğinde barışa çağrı yapıyoruz. Biz belediye olarak ekonomik bir gelir beklemiyoruz. Bölgedeki etkinliğin esnafımıza, çiftçimize, turizmcimize katkı sağlayacağını bekliyoruz" diye konuştu.

Hatay dünyaya açılıyor
Hatay dünyaya açılıyor
Hatay dünyaya açılıyor
Hatay dünyaya açılıyor

Lütfü Savaş, İstanbul, Nisan, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hatay dünyaya açılıyor - Son Dakika Ekonomi


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