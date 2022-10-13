Hatay haber... Hatay'da muz hasadı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay haber... Hatay'da muz hasadı yapıldı

13.10.2022 15:40
Hatay haber... Hatay'da muz hasadı yapıldı

Hatay haberleri: Hatay'ın Arsuz ilçesinde geçen sezon 18 dönüme ekimi yapılan muzun hasadı gerçekleştirildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde geçen sezon 18 dönüme ekimi yapılan muzun hasadı gerçekleştirildi.

Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, Üçgüllük Mahallesi'ndeki hasatta, kentin turizmin yanı sıra tarım merkezi olduğunu söyledi.

Arsuz'da toplam 45 üreticinin 1000 dekara yaklaşan alanda muz üretimi yaptığını belirten Gökpınar, "Şu anda pazar payını her geçen gün arttırarak devam ediyoruz. İklimin ılıman olması bize fiyat ve rekabet avantajı da sağlıyor. Verilen destekler çiftçimize teşvik edici rol üstleniyor. Arsuz, muz üretiminde de lider olma noktasında emin adımlarla ilerliyor." diye konuştu.

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven de önemli turizm merkezi olan ilçede tarımda da güzel işler yapıldığını dile getirdi.

Üretici Sercan Satmaz, 18 dönüme geçen yıl kurdukları muz serasında hasat heyecanı yaşadıklarını belirtti.

Dönüm başına 7-8 ton muz aldıklarını aktaran Satmaz, ürüne talebin çok iyi olduğunu söyledi.

Arsuz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz'ın da katıldığı hasat duayla yapıldı.

YORUMLAR
500
Hatay haberleri: Arsuz'da Yılın İlk Muz Hasadı Gerçekleşti Hatay haberleri: Arsuz'da Yılın İlk Muz Hasadı Gerçekleşti Hatay 3. sayfa haberi | Hatay'da 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi Hatay 3. sayfa haberi | Hatay'da 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kaynak: AA

Hisarcık, Arsuz, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hatay haber... Hatay'da muz hasadı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:52 Başakşehir, sahasında Rigas Skola'yı 3-0 yendi
21:40 Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti
21:32 Lübnan ile İsrail deniz sınırı konusunda anlaşma sağladı
21:04 Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla büyüledi
20:56 Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi
20:50 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:35 Oğuzhan Koç'un yeni imajı Freddie Mercury'ye benzetildi! İşte bıyıkların sırrı
20:05 Fenerbahçe taraftarından Güney Kıbrıs'ta Atatürk'lü mesaj! Açılan pankart beğeni topladı
19:32 CHP, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal medya düzenlemesi için son kozunu oynamaya hazırlanıyor: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz
19:21 İzmit'te 4 yaşındaki Umut, düşürdüğü ekmeği yerden alırken arabanın altında kalarak yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 22:17:05. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay haber... Hatay'da muz hasadı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement