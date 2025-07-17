Havacılıkta Kriz Yönetimi Önerileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Havacılıkta Kriz Yönetimi Önerileri

Havacılıkta Kriz Yönetimi Önerileri
17.07.2025 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyürek, havacılıkta kriz anında iletişim ve strateji önemini vurguladı. İlk 24 saat kritik!

TÜRK Hava Yolları'nda kriz yönetimi ve iletişimi üzerine farklı pozisyonlarda çalışan Mehmet Vasıl Akyürek, "Özellikle havacılık gibi güvenlik hassasiyeti son derece yüksek bir sektörde, ortaya çıkan bilgi boşluğu hızla spekülasyonlara ve onarılması güç bir güven kaybına yol açıyor. İlk 24 saat, bir krizde her şeyin şekillendiği kritik bir zaman dilimidir. Bu süreçte medya gündemi oluşur, şirketin itibarı belirginleşir ve kamuoyunun psikolojisi yönlendirilebilir" dedi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin 15 ülkede 6 bin 500 katılımcıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre yolcuların yüzde 88'i, gelecekteki tercihlerinin tercihlerini uçuş güvenliğine göre yapacaklarını belirtiyor. 2017'de Türkiye'ye döndükten sonra Türk Hava Yolları'nda kriz yönetimi ve iletişimi üzerine farklı pozisyonlarda çalışan emekli Havayolu Operasyon ve Satış Müdürü Mehmet Vasıl Akyürek, "Havacılık sektöründe kriz yönetiminin nasıl yapılması gerektiğine dair bir strateji belirlemek kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

'İLK 24 SAAT, BİR KRİZDE HER ŞEYİN ŞEKİLLENDİĞİ KRİTİK BİR ZAMAN PENCERESİDİR'

Krizlerin yoğun olarak yaşandığı bir dönemde ve yerlerde görev yapmış olmasının krizi yönetebilme becerisine sahip olduğunu belirten Mehmet Vasıl Akyürek, "Kriz anlarında kamuoyunun bilgiye erişim isteği, her zaman en üst düzeyde seyrediyor. Özellikle havacılık gibi güvenlik hassasiyeti son derece yüksek bir sektörde, ortaya çıkan bilgi boşluğu hızla spekülasyonlara ve onarılması güç bir güven kaybına yol açıyor. İlk 24 saat, bir krizde her şeyin şekillendiği kritik bir zaman dilimidir. Bu süreçte medya gündemi oluşur, şirketin itibarı belirginleşir ve kamuoyunun psikolojisi yönlendirilebilir. Dolayısıyla, bu hayati sürede yapılacak iletişim çalışmalarının, verilecek mesajların doğru, zamanında, tutarlı ve mutlak surette şeffaf olması gerekiyor. İlk açıklamada yapılacak en ufak bir hata, krizin kendisinden çok daha büyük ve yıkıcı bir itibar krizine neden olabilir" diyerek havayolu şirketlerinin izlemesi gerek stratejik adımları şu şekilde aktardı:

"Kriz anlarında hızlı ve resmi açıklamaların önemi büyüktür. Bu tür durumlarda, öncelikle olayın araştırıldığına dair bilgilendirme yapılır. Empati ve insan odaklı bir dilin kullanılmasına öncelik verilir; yolcuların ve mürettebatın güvenliği esas alınır. Tüm iletişimin tek merkezden yönetilmesi, kriz sözcüsü de dahil olmak üzere tüm kriz yönetim süreçlerinin önceden planlanmış olması gerekir. Sosyal medya, basın ve internet sitesi gibi tüm iletişim kanalları uyumlu içeriklerle desteklenmelidir. Yeni bilgiler geldikçe bilgilendirme yapılmalıdır. Gerektiğinde sorumluluk alınması, şeffaflığı ve kamu güvenini artırırken; medyayla kontrollü bir işbirliği içinde olunması da doğrulama süreçleri ve görüntü paylaşımının kontrol altında tutulmasını sağlayabilir."

'KRİZ İLETİŞİMİNDE ÖN CEPHEDEKİ EKİPLER KRİTİK BİR ROL ÜSTLENİYOR'

Akyürek, havacılık sektöründeki kriz yönetimi esnasında pilotlar, kabin ekibi ve yer personelinin de önemli bir rol üstlendiğinin altını çizerek, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

"Kriz iletişimi, ön cephedeki ekipler aracılığıyla yönetiliyor ve bu ekipler kritik bir rol üstleniyor. Uçuş sırasında, pilotlar soğukkanlı, kısa ve net anonslarla hem bilgi aktarımı yapıyor hem de yolcuları yatıştırma görevini yerine getiriyor. Kabin ekibi ise panik kontrolü, yolcu psikolojisini yönetme, yönlendirme ve güven verme sorumluluklarını üstleniyor. Yer personeli ise bekleyen yolculara veya yakınlarına ilk bilgi akışını sağlıyor. Eğitimli personel, kriz anında güvenli iletişim kurma becerisine sahip oluyor. Tüm ekip, kriz anında aynı dil ve mesajla konuşuyor, bu da önceden yapılan kriz senaryosu eğitimleriyle güvence altına alınıyor."

Akyürek'ten kriz anı için 4 temel strateji önerisi:

"Doğrudan temas ve kişisel açıklamalar

"Acil destek hatlarının devreye alınması

" Havalimanı bilgilendirme ekiplerinin aktif rol alması

"Şirket CEO'sundan gelen güven verici ve net mesajlar."

Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Havacılık, Güvenlik, Ekonomi, Medya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Havacılıkta Kriz Yönetimi Önerileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Faladdin’in sahibi gözaltına alındı 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu Faladdin'in sahibi gözaltına alındı! 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu
Süveyda’da Çatışmalar Yeniden Başladı Süveyda'da Çatışmalar Yeniden Başladı
Real Madrid’de ayrılık resmen duyuruldu Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu
Donald Trump, Kulüpler Dünya Kupası madalyasını cebine attı, kupayı Oval Ofis’e götürdü Donald Trump, Kulüpler Dünya Kupası madalyasını cebine attı, kupayı Oval Ofis'e götürdü
Yeni Malatyaspor, depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp’ün formasını emekli etti Yeni Malatyaspor, depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp'ün formasını emekli etti
Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı
Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç’un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç'un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş
Joshua King, Arabistan’a transfer oldu Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak Joshua King, Arabistan'a transfer oldu! Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü ’’Ahrazım’’ açıklaması gazetecileri şaşırttı Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! ''Ahrazım'' açıklaması gazetecileri şaşırttı
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu

08:54
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
15:42
Fenerbahçe’den ayrılan Jin Ho Jo, Süper Lig’de kaldı İşte yeni takımı
Fenerbahçe'den ayrılan Jin Ho Jo, Süper Lig'de kaldı! İşte yeni takımı
15:38
Şam’ı bombardımana tutan Netanyahu’dan ilk açıklama
Şam'ı bombardımana tutan Netanyahu'dan ilk açıklama
15:31
Giyim mağazasında su borusu patladı, müşteriler panik içinde kaçtı
Giyim mağazasında su borusu patladı, müşteriler panik içinde kaçtı
15:26
İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’a yeni saldırılar düzenledi Ölü ve yaralılar var
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a yeni saldırılar düzenledi! Ölü ve yaralılar var
15:26
Fenerbahçe Milan Skriniar’ın transferinde geri sayıma geçti
Fenerbahçe Milan Skriniar'ın transferinde geri sayıma geçti
15:15
DEM Parti heyetiyle görüşen Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama
DEM Parti heyetiyle görüşen Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
15:13
Güven Yalçın Süper Lig’e geri döndü
Güven Yalçın Süper Lig'e geri döndü
15:07
Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı
Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı
14:59
Tatilden döndü, kuaföre koştu Yasemin Şefkatli’den yeni stil hamlesi
Tatilden döndü, kuaföre koştu! Yasemin Şefkatli'den yeni stil hamlesi
14:49
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu
14:46
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü ’’Ahrazım’’ açıklaması gazetecileri şaşırttı
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! ''Ahrazım'' açıklaması gazetecileri şaşırttı
14:38
Joshua King, Arabistan’a transfer oldu Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
Joshua King, Arabistan'a transfer oldu! Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 11:01:24. #7.12#
SON DAKİKA: Havacılıkta Kriz Yönetimi Önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.