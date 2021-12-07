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Havalar iyi gitti, balık fiyatlarında artış olmadı - Son Dakika

Havalar iyi gitti, balık fiyatlarında artış olmadı

07.12.2021 10:01

Havalar iyi gitti, balık fiyatlarında artış olmadı Akdeniz'de av yasağının kalktığı 15 Eylül'den itibaren tezgahlar balıkla dolup, taşarken, Mersin'de havaların iyi gitmesinden dolayı Aralık ayı başı olmasına rağmen balığa zam gelmedi Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat:...

Havalar iyi gitti, balık fiyatlarında artış olmadı

Akdeniz'de av yasağının kalktığı 15 Eylül'den itibaren tezgahlar balıkla dolup, taşarken, Mersin'de havaların iyi gitmesinden dolayı Aralık ayı başı olmasına rağmen balığa zam gelmedi

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat:

"Balık fiyatları şu an en uygun dönemde"

MERSİN - Akdeniz'de av yasağının kalktığı 15 Eylül'den itibaren tezgahlar balıkla dolup, taşarken, Mersin'de havaların iyi gitmesinden dolayı Aralık ayı başı olmasına rağmen balığa zam gelmedi. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Şu an balık bolluğu var. Balık fiyatları en uygun döneminde" dedi.

1 Eylül'den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege'de bütün tekneler, Akdeniz'de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkarken, 15 Eylül'den itibaren ise tüm Türkiye'de yasak tamamen kalktı. Yasağın kalkmasıyla beraber balık tezgahları da balıkla dolup, taşarken fiyatlarda yarı yarıya düşmüştü. Akdeniz'de havaların iyi gitmesinden dolayı Aralık ayının başına gelinmesine rağmen Mersin'de balık fiyatları artmazken, balıkçılar vatandaşları taze ve ucuz balık yemeye çağırdı.

"Şu anda en uygun dönemde"

Balık fiyatlarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Eylül'de balık sezonunun açıldığını söyledi. O günden beri balık çeşitliliklerinin bol olduğunu vurgulayan Polat, "Şu anda balık bolluğu var. Zaten Akdeniz'imiz çeşitlilik konusunda çok zengin. Barbun, gümüş, mezgit, çupra, levrek, istavrit, dil, hamsi var. Hamsi dışında her türlü balıklarımız Akdeniz'den çıkıyor. Hamsi ve sardalyede şu anda bolluk ve ucuzluk var. Balık fiyatları şu an en uygun döneminde" diye konuşu.

Havaların iyi gitmesinin de fiyatlarda etkili olduğunu kaydeden Polat, "Havalar soğuyunca, yağmur, fırtına başlayınca denize çıkmada teknelerimiz sıkıntı oluyor. Çıksa bile verim düşük oluyor. Şu an havaların iyi gitmesinden dolayı rahat bir şekilde avlanma yapılabiliyor. Bu yüzden balık sıkıntısı şu anda yaşamıyoruz. Fiyatlarımız da çok uygun. Sardalye 15-20, hamsi 20, barbun, gümüş, mezgiti 30-40 lira arasında satıyoruz. Sadece bir kültür balıklarında fiyat yüksekliği var. Onu da zaten vatandaşlarımız çok tercih etmiyor" şeklinde konuştu.

"Her türlü bütçeye uygun balığımız var"

Vatandaşları da balık yemeye davet eden Polat, "Özellikle halen pandemi dönemini atlatamadık. Balığın omega 3 etkisi çok yüksek. Bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli besinlerden biri. Şu anda belki de doğallığını koruyan tek yiyecek balıktır. Her yaştan insanımızın her zaman yiyebileceği bir yiyecek. Balığın çok faydası vardır, hiçbir zararı yoktur. Halkımızı balık yemeye çağırıyoruz. Mevcut ortamda fiyatlar da çok uygun. Herhangi bir zamda yapmadık. Her türlü bütçeye uygun balığımız var. Halkımız bunu da zaten değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en uygun fiyatıdır"

Balıkçı Ömer Polat ise şu an denizden en çok barbun, gümüş, istavrit, sardalye çıktığını söyledi. Palamut balığının da yavaş yavaş çıkmaya başladığını kaydeden Polat, "Fiyatlarımız Türkiye'nin en uygun fiyatıdır. Çünkü Mersin bir deniz kentidir. Sardalye, hamsi 20, istavrit 20-25, barbun 30-40 lira arasında, palamutun tanesi 35 liraya gidiyor. Balığın çeşitliliğine, büyüklüğüne göre fiyatlar değişiyor ama çok uygun satıyoruz" dedi.

Havalar iyi gitti, balık fiyatlarında artış olmadı
Havalar iyi gitti, balık fiyatlarında artış olmadı
Havalar iyi gitti, balık fiyatlarında artış olmadı
Havalar iyi gitti, balık fiyatlarında artış olmadı
Havalar iyi gitti, balık fiyatlarında artış olmadı
Havalar iyi gitti, balık fiyatlarında artış olmadı
Havalar iyi gitti, balık fiyatlarında artış olmadı
Havalar iyi gitti, balık fiyatlarında artış olmadı
Havalar iyi gitti, balık fiyatlarında artış olmadı

Akdeniz, Mersin, Aralık, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Havalar iyi gitti, balık fiyatlarında artış olmadı - Son Dakika Ekonomi


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