Havaların ısındığı Antalya halinde sebze fiyatları geçen haftalara göre yarı yarıya düştü

Kışın 25-30 TL'den satılan domates, patlıcan, biber, salatalık tek haneli rakam düştü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde komisyonculuk yapan İsmail Erten:

"Geçen hafta ile bu hafta arasında fiyatlar yarı yarıya düştü"

"Önceden vatandaşımız 250 gram biber alırken şimdi kilo kilo alacak"

ANTALYA - Örtü altı üretimin merkezi Antalya'da havaların ısınması ile birlikte sebze fiyatları yarı yarıya düştü. Kış aylarında 25-30 TL kadar çıkan kabak, domates ve biber fiyatları adeta dibe vurdu. Antalya halinde salatalık 1,5 TL, kabak 3 TL, domates 8 TL, patlıcan 5 TL'den alıcı buldu. Fiyatların bugünden itibaren pazar ve marketlere de yansıması bekleniyor.

Türkiye'nin en önemli örtü altı üretim üssü Antalya'da uzun süredir devam eden soğuk ve yağışlı hava yerini güneşli günlere bıraktı. Kentte havaların ısınmasıyla birlikte seralardaki özellikle domates, salatalık, patlıcan, kabak, biber çeşitlerinin üretiminde artış başladı. Hale giren ürün geçen önceki haftalara göre 3-4 kat artarken, fiyatlar ise neredeyse yarı yarıya düştü. Kış aylarında 25-30 TL'den satılan domates, biber, kabak, patlıcan ve salatalık ise adeta dibe vurdu. Antalya halinde bugün domates 8 TL, sivri biber 4 TL, sivri biber kıl 9 TL, dolmalık biber 7 TL, patlıcan 5 TL, kabak 3 TL, salatalık 1,5 TL'den alıcı buldu.

"Geçen hafta ile bu hafta arasında fiyatlar yarı yarıya düştü"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde komisyonculuk yapan İsmail Erten, "Bundan 1.5 ay önce sivri biberin 30-40 TL, domatesin 25-30 TL, salatalığın dahi 25-30 TL olduğu bir dönem geçirdik. Çünkü üretim azdı. Hava soğuktu. Yaz geldi, tüketicilerimiz için müjdeli haber vermeye devam edelim; bugün için salatalık 1 TL, kabak 2 TL, domates 8-10 TL, patlıcan 5 TL. Geçen hafta ile bu hafta arasında fiyatlar yarı yarıya düştü. Havaların ısınması ile birlikte üretim bolluğu yaşanıyor. Normalde günlük satmış olduğumuz ürün 3-4 katı fazla gelmeye başladı" dedi.

"Önceden vatandaşımız 250 gram biber alırken şimdi kilo kilo alacak"

Bugün gelen ürün miktarında 5 kat arttığını belirten Erten, "Karpuz 3 TL. Vatandaşlarımız bu haftadan itibaren normal fiyatına sebze meyve yemeye başlayacaktır. Önceden vatandaşımız 250 gram biber alırken şimdi kilo kilo alacak. Vatandaşlarımızın tüketimiz artacak. Bundan sonra pahalılık olmayacak. Üreticilerimizin tereddüt yaşayacak bir durumu yok. Bu yıl koyduğumuz hedeflere fazlası ile ulaştık. Sebzenin fazla para yapması ihracatın çok olması fiyatları yüksek tuttu. Her ne kadar girdi fiyatlarımız fazla olsa da hedeflerimize vardık. Önümüzdeki 2 aylık dönemde üreticimizin kaybı olmayacaktır. Hükümetimizin de vermiş olduğu destekler ile vatandaşlarımızın mutlu olması lazım" ifadelerine yer verdi.

Savaşın etkisi devam ediyor

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın ihracata olan etkisinin devam ettiğini belirten Erten, "Oralarda da ürün çıkmaya başladı. Mayıs'ın 31'ine kadar ihracat devam eder bu tarihten sonra Temmuz'a kadar ise Avrupa ülkeleri dışında diğer ülkelere olan ihracat azalır" açıklamasına yer verdi.