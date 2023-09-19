Hayali ihracatla kamuya zarar veren şüphelilere operasyon - Son Dakika

Hayali ihracatla kamuya zarar veren şüphelilere operasyon

Hayali ihracatla kamuya zarar veren şüphelilere operasyon
Son Güncelleme: 19.09.2023 09:46

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, hayali ihracat yaparak kamuyu 23 milyon 695 bin 443 dolar zarara uğratan 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sahte banka dekontlarıyla düşük vergilerle ithalat yaptığı ve hayali ihracattan elde edilen KDV iadelerini cep telefonu ve lüks araçların ithalat vergilerinde mahsup olarak kullandığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen hayali ihracat operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hayali ihracat ve sahte banka dekontlarını gümrük müdürlüklerine ibraz ederek, düşük vergiler ile ithalat işlemi yapıldığının belirlemesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hayali ihracattan kaynaklı KDV iadelerinin cep telefonu ve lüks araçların ithalat vergilerine karşılık kullanıldığını tespit etti.

Gümrük Müfettişliği ve Vergi Dairesi Başkanlığınca düzenlenen raporların incelenmesiyle aralarında firma sahibi, gümrük müşaviri ve aracıların bulunduğu şüphelilerin hayali ihracat ve ithalat işlemlerini ortaya çıkaran ekipler, şüphelilerin 204 milyon dolarlık sahte fatura keserek kamuyu 23 milyon 695 bin 443 dolar zarara uğrattıklarını belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Ankara, Muğla, Bursa, Tekirdağ ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, İstanbul, İhracat, Banka, Suç, Operasyon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayali ihracatla kamuya zarar veren şüphelilere operasyon - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Bunlar nasıl sporcu? Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgasından yeni görüntüler ortaya çıktı
10:41 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomide atılan adımlar dış finansman kapılarını aralıyor
10:35 Özgür Tetik, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu
10:21 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na imalı sözler: Toplantıya katılırım demiştim ama kapalı olacakmış herhalde
09:47 MİT, terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu Uman Derviş'i, Suriye'nin Münbiç bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
09:39 MasterChef'te Kerem ve Sergen arasında ipler iyice gerildi! Takımına dahi almadı
09:28 Henüz 25 yaşındaydı! Pencereye çağırdığı dini nikahlı eşi boğazını keserek öldürdü
09:17 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Peru'yu 3-1 Yendi
09:08 Firari suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş Alanya'da yakalandı
09:02 ''Yaz bitmedi'' diyen Melis Sezen, siyah bikinisiyle kamera karşısına geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2023 10:56:45. #1.13#
SON DAKİKA: Hayali ihracatla kamuya zarar veren şüphelilere operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement