Hayvan Dostu Yataklar Yurt Dışına İhraç Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hayvan Dostu Yataklar Yurt Dışına İhraç Ediliyor

Hayvan Dostu Yataklar Yurt Dışına İhraç Ediliyor

İnegöl'deki mobilya firması, evcil hayvanlar için tasarlanan yatakları 25 ülkeye ihraç ediyor.

18.04.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya firması tarafından üretilen ve alt kısmında evcil hayvanlar için bölmeler bulunan yatak modelleri yurt dışına ihraç ediliyor.

Alt kısmı kedi ve köpeklerin rahatlıkla yatabileceği şekilde tasarlanan yataklar, hayvanseverlerin evcil hayvanlarıyla uyumasına olanak sağlıyor.

Yerli imkanlarla üretilen özel kumaşın kullanıldığı yataklar, hayvanların tırmalaması halinde zarar görmüyor, onların sağlığına zarar vermiyor ve tüy tutmuyor.

Yurt içinde birçok ile gönderilen bu yataklar, İngiltere, İrlanda, Almanya, Fransa, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Belçika'nın da aralarında bulunduğu 25 Avrupa ülkesi ile ABD'ye de satılıyor.

Firmanın İhracat Müdürü Cahar Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim ayında tasarlanan ürünün patentlerinin de alındığını söyledi.

Bu fikrin fuarlara hazırlanırken ortaya çıktığını belirten Acar, "Fuar öncesinde 'Yeni ne yapabiliriz, ürünlerimizi nasıl geliştirebiliriz, farklı neler ortaya çıkartabiliriz' diye düşünürken bir arkadaşımızın 'Hayvan dostlarımız için de bir şeyler yapabilir miyiz?' fikriyle beraber böyle bir ürün geliştirdik. Güzel ilgi gördü. Gerçekten beğenildi." dedi.

Acar, hayvanseverler için özel bir ürün tasarladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kişi yatarken hayvanlarının da onlarla beraber bir alana sahip olup onlarla beraber uyuyabilecekleri bir ürün geliştirmek istedik. Ortaya böyle güzel bir ürün çıktı. Çok güzel talepler aldık. Ekim ayından beri ciddi anlamda Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Şu ana kadar 26 ülkede mağazalara ürün gönderdik. Düzenli olarak sipariş alıyoruz bu ürünle ilgili. Yurt içinde de çok talep görüyor. Türkiye'de çok fazla hayvansever var. Türkiye'de de satışları yüksek. Daha çok Avrupa ve ABD'ye bu ürünü satıyoruz."

"Kedi ve köpekler için 'hayvan dostu' bir ürün"

Acar, ürünle iki fuara katıldıklarını dile getirerek, açık ara en çok satan, en çok talep gören ürünlerinin bu olduğunu anlattı.

Hayvan dostlarıyla fuara gelenler fotoğraf çektiğini belirten Acar, "Çok ilgilerini çekti. İnsanlar beğeniyor, hayvan dostlarımız da beğeniyor. Onlar için de kullanışlı bir ürün. Alttaki özel bölmede rahat rahat uyuyabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Acar, üründe kullanılan kumaşa da değinerek, şunları kaydetti:

"Bu üründe özel bir kumaş kullandık. Kediler ya da köpekler tırmaladıklarında zarar görmeyen bir kumaş. Aynı zamanda ileri düzeyde tüy tutmama özelliğine sahip. Kediler ve köpekler parçacıklarını yutmaları halinde onlara zarar vermeyen, onlar için güvenli bir kumaş. Bursa'da, yerli imkanlarla üretildi. Kedi ve köpekler için hayvan dostu bir ürün. Hayvanlar dostlarımız için tasarladığımız, onların da sahiplerinin de rahat edebilecekleri konforlu bir ürün."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Hayvanlar, Ekonomi, İhracat, İnegöl, Finans, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayvan Dostu Yataklar Yurt Dışına İhraç Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım

21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
09:49 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
09:38 Sırrı Süreyya Önder’den haber var Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon Sırrı Süreyya Önder'den haber var! Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:03 Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 22:17:23. #7.12#
SON DAKİKA: Hayvan Dostu Yataklar Yurt Dışına İhraç Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement