CHP'nin damga vurduğu 31 Mart seçimlerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" mesajını paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya şöyle devam etti; "Eylül 2023'te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.
Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız.
OVP'de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız.
Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj - Son Dakika
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren gübre dağıtıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda, gübre dağıtıcılarının depolarının uygunluğu, ürünlerin içerik kontrolü, karekod veya barkod, etiket ve ambalaj bilgileri ile gübrelerde tescil belgeleri incelendi. Ayrıca, numune alınarak yapılan analiz sonuçlarına göre olumsuz sonuçlar tespit edilen firmalara gerekli idari yaptırımlar uygulandı.
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası yapılan açıklamalarda bulundu. Kesikbaş, demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür ederek, ekonomiye odaklanma zamanının geldiğini belirtti.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI anketinin mart ayı sonuçlarına göre, imalat sektöründe iyileşme işaretleri görüldü. Martta imalat sanayi üretimi sınırlı bir artış kaydederken, yeni siparişlerdeki yavaşlama hız kesti ve son 9 ayın en düşük oranında gerçekleşti. Üretim ve girdi alımlarında artış görülürken, satın alma faaliyetlerindeki genişleme daha belirgin oldu. Girdi fiyatlarında ve ham madde maliyetlerindeki artışta Türk lirasındaki değer kaybının etkisi görüldü. Yeni siparişlerde sadece gıda sektöründe artış yaşandı ve istihdam genel olarak sınırlı düzeyde kaldı. Mart ayında üretimde en belirgin düşüş tekstil sektöründe yaşandı. Mart, Türk imalatçıları için istikrar ayı olarak kaydedildi ve büyümenin ikinci çeyrekte ivme kazanabileceği umut ediliyor.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana'dan Rusya'ya ihracat yapan tüccarlara 'Rusya Federasyonu Taze Meyve Sebze İhracatı Uygulama Talimatı' kapsamında eğitim verdi. Eğitimde, ihracatçı firmaların Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı istihdam etmesi gerektiği vurgulandı.
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