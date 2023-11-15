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Türkiye Yeşil Fonu kuruluyor - Son Dakika

Türkiye Yeşil Fonu kuruluyor

15.11.2023 10:03

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeşil dönüşüm faaliyetlerin finansmanı amacıyla "Türkiye Yeşil Fonu" adında yeni bir fon kuracaklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile yakın işbirliğiyle yeni projeler geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda Yeşil Finans Projesi için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'ye sağlanacak 155 milyon dolar kredinin, Dünya Bankası tarafından onaylandığına işaret eden Şimşek, proje kapsamında ülkede yeni bir fonu hayata geçireceklerini kaydetti.

"YEŞİL VE YENİLİKÇİ DÖNÜŞÜM FİRMALARINA FİNANSMAN SAĞLAYACAK"

Şimşek, projeyle işletmelere yeşil finansman arzının sağlanması, yeşil teknolojilere yatırımın teşvik edilmesi ve finansal sektörün çeşitlendirilmesinin amaçlandığını belirterek, "Türkiye Yeşil Fonu adında bir girişim sermayesi yatırım fonu kuruyoruz. Fon, yeşil ve yenilikçi dönüşüm firmalarına öz kaynak finansmanı sağlayacak." dedi.

"FONUN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR"

Fonun, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi olacağı bilgisini veren Şimşek, Dünya Bankası kredisinin fon için de kaynak oluşturacağını dile getirdi. Şimşek, "Dünya Bankasından sağlanan 155 milyon dolarlık kredinin kaldıraç etkisiyle ilerleyen dönemde, fona diğer yatırımcıların da kaynak sağlaması ve fonun büyüklüğünün artırılması hedefleniyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE GÜVENİN GÖSTERGESİ"

Bakan Şimşek, uluslararası kuruluşların Türkiye'ye verdikleri öneme dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünya Bankasının ülkemize sağladığı finansman imkanı 2023 yılında 3,3 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşmıştır. Bu durum Dünya Bankasının ülkemiz kalkınma gündemine ve ekonomi programına olan güveni ve desteğinin en somut örneğidir."

Şimşek, Dünya Bankasının, Türkiye'ye yönelik kaynak tutarını 18 milyar dolar ilaveyle 35 milyar dolara yükselttiğini ve bu kaynağın kullanımının gelecek 3 yılda olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Türkiye, Dünya, Uluslararası İlişkiler, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Yeşil Fonu kuruluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Yeşil Fonu kuruluyor - Son Dakika
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