Bakan Nebati'den "Türkiye'nin Yüzyılı" paylaşımı: Kararlı ve sağlam adımlarla ilerliyor, yarınlarımız için var gücümüzle çalışıyoruz

100'üncü yaşına girmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'ni kesintisiz 20 yıldır yöneten AK Parti, yeni yüzyılı şekillendirecek program, proje ve hedeflerle halkın karşısına çıkacak. Geride bırakılan 20 yılda ülkede ulaşımdan sağlığa, ekonomiden bilim ve teknolojiye, sanayiden tarıma, çevreden turizme birçok alanda önemli adımlar atan AK Parti iktidarı, "Türkiye Yüzyılı" ile Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dair yeni vizyonunu ortaya koyacak.

GÖZLER ANKARA SPOR SALONU'NDA OLACAK

AK Parti kurmayları, üzerinde aylardır çalışılan ve "ülkenin gelecek tasarımı" olarak niteledikleri "Türkiye Yüzyılı" lansmanının hazırlıklarını tamamladı. Vizyon belgesi niteliği taşıyan program, bugün Ankara Spor Salonu'nda vatandaşlarla paylaşılacak.

BAKAN NEBATİ'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sosyal medya hesabından Türkiye'nin Yüzyılı lansmanı hakkında paylaşımda bulundu. Nebati, "Durmuyoruz, duraksamıyoruz, tereddüt etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı ve sağlam adımlarla ilerliyor, yarınlarımız için, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için, beraberce var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.