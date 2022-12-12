Konut kredisinde kademeli faiz dönemi başlıyor! Bakan Nureddin Nebati duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomi Gazetesi'ne konuşan Bakan Nebati, konut sektörüne yönelik üzerinde çalışılan yeni bir kredi paketine ilişkin dikkat çeken bilgiler verdi.

KONUT KREDİLERİNDE KADEMELİ FAİZ MODELİ

Konut kredilerinde kademeli faiz modeline geçileceğini söyleyen Bakan Nebati, "Konut sektörünü canlandırmaya dönük 'gerçek mortgage' hazırlıklarımız var. Kredi vadesi 15 yıl olabilir. Konut bedeline göre kademeli bir faiz modeli olacak. Bu modelde kredi faizleri alınacak konut fiyatlarına göre farklı uygulanacak. Örneğin 10 milyon liranın altındaki konuta uygulanacak faiz, üstündekine göre daha düşük olacak. Yani, kademeli bir model olacak." dedi.

KONUTTA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Bakan Nebati konut sektörü temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Onların beklentileri konut kredisi faizinin yüzde 0,65 – 0,99 düzeyine inmesi" şeklinde konuştu.

ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Enflasyon ve asgari ücret zammı hakkında da konuşan Bakan Nebati, "Vatandaş enflasyonda baz etkisine değil, cebine bakar. Matematiksel düşüş göreceğiz ama hissedilecek gerileme de olacak. Asgari ücretliye, memura, emekliye ne verilse haklarıdır. Asgari ücretin enflasyonu fazla tetiklemesine yol açacak bir adım da atılmasa iyi olur." ifadelerini kullandı.