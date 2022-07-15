Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den G20 diplomasisi - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den G20 diplomasisi

15.07.2022 11:24
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den G20 diplomasisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda çeşitli oturumlara katıldı, görüşmeler yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda çeşitli oturumlara katıldı, görüşmeler yaptı.

Nebati, Endonezya'daki temaslarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Nebati, toplantının ilk ayağında "Küresel Ekonomi" başlıklı oturuma katılarak G20 ülkelerindeki mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini belirtti. Nebati, "Küresel seviyede tedarik zincirindeki aksamalar, enerji ve gıda fiyatları, tarımsal üretimi zorlayan iklim değişikliğinin olumsuz etkileri gibi risklerin altını çizerek kalıcı ve sürekli çözümler üzerinde çalışmanın önemini vurguladık." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Küresel Sağlık Gündemi" başlıklı oturuma yönelik olarak da "Küresel sağlık mimarisinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak koordinasyon mekanizmasıyla pandeminin küresel ekonomi üzerinde oluşturduğu baskının azaltmasının önemini kapsamlı bir şekilde aktardık." bilgisini verdi.

Nureddin Nebati, "Uluslararası Finansal Mimari" başlıklı üçüncü oturuma ilişkin ise "Çok taraflı kalkınma bankalarının kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmaların desteklenmesi yanı sıra Ortak Çerçeve'nin başarılı bir şekilde uygulanmasının, kırılgan ülkeleri hedef alan özel tedbirlerin ve küresel finansal güvenlik ağının önemine vurgu yaptık." dedi.

Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri görüşmeleri

G20 toplantıları kapsamında Güney Afrika Maliye Bakanı Enoch Godongwana ile ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldıklarını bildiren Nebati, gelecek dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmanın yanı sıra özellikle sanayi ve teknoloji alanında ilişkileri geliştirmenin önemini vurguladıklarını ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mohamed Hadi Ahmed Al Hussaini ile de bir araya geldiklerini belirten Nureddin Nebati, şunları kaydetti:

"Bölgenin iki önemli ülkesi olarak ikili ve çok taraflı platformlarda karşılıklı iş birliğinin önemine değinerek, gerek ikili temelde gerek bölgesel bağlamda eş güdüm içinde çalışmanın hem ülkelerimiz hem de bölgemizin refah ve istikrarına olumlu katkı yapacağını belirttik."

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Kaynak: AA

G20 Liderler Zirvesi, Nureddin Nebati, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den G20 diplomasisi - Son Dakika

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