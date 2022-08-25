Bakan Nebati'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt: Panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir videoda, 2 ila 3 yıl arasında bankalara ödenemeyen borçların, Varlık Şirketleri'ne devredilmesi hakkında konuştu. CHP lideri, "Sevgili halkım, bu borçlar nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler. Tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, mafyadır. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın, sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım, ben. Ödemeyin" ifadelerine yer verdi.

NEBATİ: PİYASA MANİPÜLATÖRÜ GİBİ DAVRANIYORSUNUZ

Bu videonun ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bakan, "Anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız. Şimdi de 'borçlarınızı ödemeyin' diyorsunuz. Bu açıklamalarınızı ne hikmetse daha bir gün evvel dar gelirli vatandaşlarımız için yakında 2 farklı destek paketi açıklayacağımızı, bu çalışmalarımızda son aşamaya geldiğimizi TV ekranlarında belirtmemizden hemen sonra aceleyle yapıyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu; biz lafla değil icraatlarımızla konuşuyoruz. Unutmayın ki ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz" dedi.

"YENİ HEDEF EYT VE ÖĞRETMEN"

Dün akşam yapılan açıklamalardan sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaşım yaparak şu ifadelere yer verdi: "Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım..."

"SİZİN ROL KAPMA GİRİŞİMLERİNİZİ DEŞİFRE EDİYORUZ"

Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken iddialarından sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den yanıt gecikmedi. Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan cevap vererek şu açıklamaları yaptı: "Sayın Kılıçdaroğlu, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz. 27 Temmuz'dan bu yana Adalet Bakanlığımızla birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur. Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve Öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin."