Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 2024 yılında ılımlı ve dengeli bir büyüme bekliyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 2024 yılında ılımlı ve dengeli bir büyüme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki dengelenmenin ve cari açıktaki iyileşmenin devam ettiğini belirterek, 2024 yılında net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği ılımlı ve dengeli bir büyüme beklediklerini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 büyüdü. Bakan Şimşek, büyümenin üçte birinin makine ve teçhizat yatırımlarından geldiğini ifade ederek, yatırım ve ihracatın nitelikli bir şekilde desteklendiğini vurguladı. Ayrıca, Şimşek, ekonomideki dengelenmenin ve cari açıktaki iyileşmenin devam ettiğini belirterek, yapısal reformlara odaklanacaklarını ve fiyat istikrarını sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

29.02.2024 10:53
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki dengelenmenin ve cari açıktaki iyileşmenin devam ettiğini belirterek, "2024 yılında net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği ılımlı ve dengeli bir büyüme bekliyoruz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim- Aralık 2023 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, 2023 yılında yüzde 4,5 büyüdü. 2023 yılının dördüncü çeyreğinde ise yüzde 4 büyüme gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi. Şimşek, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında büyümede yılın üçüncü çeyreğinde başlayan dengelemenin son çeyrekte de devam ettiğini belirterek, "Yılın ilk yarısında 8,8 puan olan iç talebin büyüme katkısı yılın ikinci yarısında 6,6 puana geriledi. Net dış talebin negatif katkısı ise 4,9 puandan 1,6 puana düştü" dedi.

2023 yılında büyümenin yaklaşık üçte birinin ülkenin üretken kapasitesini arttıran makine ve teçhizat yatırımlarından geldiğini ifade eden Şimşek, güçlü bir şekilde destekledikleri yatırım ve ihracat ile daha nitelikli yol aldıklarını vurguladı.

"2024 yılında net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği ılımlı ve dengeli bir büyüme bekliyoruz"

Bakan Şimşek, ekonomideki dengelenmenin ve cari açıktaki iyileşmenin devam ettiğine işaret ederek, "2024 yılında net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği ılımlı ve dengeli bir büyüme bekliyoruz. Uyguladığımız politikalarla iyileşen büyüme kompozisyonu dezenflasyon sürecine önemli katkıda bulunacaktır. Kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli üretime ve verimlilik artışına odaklanan yapısal reformlara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 2024 yılında ılımlı ve dengeli bir büyüme bekliyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 2024 yılında ılımlı ve dengeli bir büyüme bekliyoruz - Son Dakika
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